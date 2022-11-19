Видео: в Иране полиция атаковала женщин в метро, которые были без хиджаба

Об этом сообщает The Guardian.

Во время протестов, продолжающихся в Иране уже третий месяц, женщины снимают хиджабы. 16 ноября иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, которые не одели обязательный головной убор - хиджаб.

На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как пассажиры бегут к выходам после того, как полиция открыла огонь по переполненной платформе.

Также на ленте можно увидеть, как правоохранители проходили по вагонам и избивали женщин дубинками.