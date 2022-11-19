Видео: в Иране полиция атаковала женщин в метро, которые были без хиджаба
Иранские правоохранители открыли огонь по гражданам в метро Тегерана. Также они избили женщин, которые в знак протеста отказались носить хиджаб
Об этом сообщает The Guardian.
Во время протестов, продолжающихся в Иране уже третий месяц, женщины снимают хиджабы. 16 ноября иранские правоохранители открыли огонь по находившимся в метро людям. Также полицейские избили женщин, которые не одели обязательный головной убор - хиджаб.
На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как пассажиры бегут к выходам после того, как полиция открыла огонь по переполненной платформе.
Также на ленте можно увидеть, как правоохранители проходили по вагонам и избивали женщин дубинками.
- Напомним, что протесты в Иране начались после того, как 16 сентября полиция арестовала 22-летнюю Махса Амини, после того она скончалась от рук правоохранителей.
- Протесты с "женским лицом" против полицейского беспредела уже продолжаются третий месяц: "Именно женщины являются олицетворением этих протестов, что именно свобода и достоинство женщин являются той пружиной, которая разжимается сейчас. Страна возвращается к пониманию, что у нее украли жизнь старые аятоллы, которые осуществляют режим и контролируют Иран", - говорит в материале Еспресо эксперт-международник Данилов.
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