Видео с реакцией чемпиона мира по шахматам Карлсена на нелепую ошибку россиянина стало вирусным

Видео опубликовано на YouTube.

Во время девятой партии матча за мировую шахматную корону Непомнящий, игравший белыми фигурами, допустил грубую ошибку и поставил пешку на c5. Ход россиянина стал для Карлсена настолько неожиданным, что он некоторое время не мог прийти в себя.

Партия закончилась победой норвежца на 39-м ходу. После девяти партий из 14 Карлсен выигрывает у Непомнящего со счетом 6:3.

Первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой, восьмой и девятой – Карлсен победил претендента на титул из России.

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