Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Видео с реакцией чемпиона мира по шахматам Карлсена на нелепую ошибку россиянина стало вирусным

Видео с реакцией чемпиона мира по шахматам Карлсена на нелепую ошибку россиянина стало вирусным

8 декабря, 2021 среда
15:08
Спорт

Видео реакции норвежского шахматиста Магнуса Карлсена на грубую ошибку россиянина Яна Непомнящего в очередной партии матча на первенство мира, за сутки набрало почти 300 тыс. просмотров

Видео опубликовано на YouTube.

Во время девятой партии матча за мировую шахматную корону Непомнящий, игравший белыми фигурами, допустил грубую ошибку и поставил пешку на c5. Ход россиянина стал для Карлсена настолько неожиданным, что он некоторое время не мог прийти в себя.

Партия закончилась победой норвежца на 39-м ходу. После девяти партий из 14 Карлсен выигрывает у Непомнящего со счетом 6:3.

Первые пять и седьмая партии завершились вничью. В шестой, восьмой и девятой – Карлсен победил претендента на титул из России.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
7 декабря, 2021 вторник
"Путин точно не выиграл": Климкин назвал диалог США и РФ по Украине обнадеживающей новостью
Роман Безсмертний
6 декабря, 2021 понедельник
Путин говорит о новом разделе мира, его умиротворение приведет к распространению войны на всю Европу, - Бессмертный
Байден путин
7 декабря, 2021 вторник
Путин в разговоре с Байденом обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории"
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.14
    Покупка 27.14
    Продажа 27.37
  • EUR
    Покупка 30.51
    Продажа 30.92
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
8 декабря
16:21
Игорь Коломойский
Коломойский вышел из наблюдательного совета 1+1
16:02
PR
LEGO
LEGO Minecraft: реальное путешествие в виртуальный мир
15:53
Ломаченко признался, какими были его эмоции после поражения Лопеса от Камбососа
15:51
В конце декабря Украина запустит дальнемагистральные чартеры в Мексику, Мальдивы и Доминиканы
15:33
Зеленский
Ждут разговора лидеров Украины и США: у Зеленского объяснили, почему не комментируют переговоры Байдена с Путиным
15:26
Владимир Демчишин
4 раза не пришел на допрос: суд разрешил задержать экс-министра Демчишина по "угольному" делу Медведчука
15:11
Наталья Диденко
Украинцев ждут морозы, мокрый снег и гололед, - синоптик Наталья Диденко
15:03
Тысяча для вакцинированных украинцев: Зеленский подписал закон
14:51
Глава штаба обороны Индии генерал Рават погиб в авиакастрофе
14:45
Японские ученые создали маски, светящиеся от следов COVID-19
14:27
В "Динамо" перешел воспитанник "Монако"
14:18
Венецианская комиссия перенесла рассмотрение закона об олигархах
14:06
Обновлено
Смертельное ДТП в Черниговской области: водителю грузовика вручили подозрение, СМИ обнародовали список погибших
14:05
Дмитрий Песков
Путин и Байден проведут еще одни переговоры, - Песков
14:03
Российские наемники уже полгода удерживают в заключении украинского учителя, - омбудсман
13:51
Кулеба о переговорах Байдена и Путина: служат сдерживанием и деэскалацией
13:45
Эрдоган подтвердил готовность выступить посредником между Украиной и РФ "в любом формате"
13:40
"Чтобы поощрить сделать вторую прививку": Минздрав объяснил сокращение срока действия "желтого" COVID-сертификата
13:20
Румыния смягчит карантин в канун новогодних праздников
13:17
Путин
Виталий Портников: Путин - политический мертвец
13:05
Лига чемпионов: Форвард "Аякса" повторил невероятный бомбардирский рекорд Роналду
12:50
До $10 тыс. ежемесячно: YouTube запускает в Украине программу монетизации Shorts Fund
12:46
Подделывали ПЦР-тесты желающим попасть в оккупированный Крым: в Украине разоблачили злоумышленников
12:32
Антитела от вакцины Pfizer в 40 раз менее эффективны против COVID-штамма "Омикрон", - исследование
12:25
Американский чемпион отказался от титула, чтобы "перейти дорогу" Ломаченко
12:20
Украинский пирог. Как Байден и Путин решают судьбу Украины без Зеленского
12:19
Киев стал первым регионом, пересекшим отметку у 50% полностью вакцинированных граждан
12:18
Полтавский ГОК вручил часы морским пехотинцам ВСУ
12:16
Косово
Косово намерено подать заявку на вступление в Евросоюз
12:12
Дожди на Юге Украины: работу четырех портов ограничили
11:55
Буду в шоке: Экс-чемпион мира предостерег Джошуа от шага, который уничтожит его карьеру
11:43
Олаф Шольц
Бундестаг официально избрал Шольца новым канцлером Германии
11:38
Киевский театр "Золотые ворота" победил на молодежном театральном форуме в Узбекистане
11:12
Франция зафиксировала самый высокий суточный показатель COVID-19 с прошлого года
11:08
Угрожали массовым расстрелом одногруппников: в Черкасской области задержали двух студентов, которые планировали совершить теракт в колледже
11:01
Австралия вслед за США объявила о дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022
10:55
коронавирус
Исследователи из Гонконга показали первый снимок COVID-штамма "Омикрон"
10:40
PR
FMCG Digital Day — первая бесплатная международная онлайн-конференция, посвященная эффективному продвижению товаров повседневного спроса в сети
10:38
Омікрон
Штамм коронавируса "Омикрон" обнаружили уже в 57 странах
10:36
Великобритания откажется от 2G и 3G до 2033 года
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV