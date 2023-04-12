Мрази на видео отрезали голову нашему воину. И они выложили это. Они рассчитывают на вашу бурную реакцию.

Молча выкладывайте это видео в твиттер. Чтобы его видели на Западе. Отправляйте его знакомым на Западе и зарубежным журналистам, с объяснением, что так стало бы и с ними, если бы рашистов не остановила Украина.

Молча выкладывайте это видео в твиттер. Чтобы его видели на Западе. Отправляйте его знакомым на Западе и зарубежным журналистам, с объяснением, что так стало бы и с ними, если бы решистов не остановила Украина

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И не проявляйте эмоций. Они подпитывают рашистскую бл*доту. Помогайте ВСУ и донатьте в ВСУ. ВСУ умеет наказывать. А Поздняков пойдет за Мангушевым. Но не так-то легко. Это карма. Она работает.

Видео выкладывать не буду. Рашисты не люди.

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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