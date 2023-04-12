Видео казни – пример того, что было бы, если бы рашистов не остановила Украина
Меньше обсуждайте видео, которое выложили рашисты
Мрази на видео отрезали голову нашему воину. И они выложили это. Они рассчитывают на вашу бурную реакцию.
Молча выкладывайте это видео в твиттер. Чтобы его видели на Западе. Отправляйте его знакомым на Западе и зарубежным журналистам, с объяснением, что так стало бы и с ними, если бы рашистов не остановила Украина.
Молча выкладывайте это видео в твиттер. Чтобы его видели на Западе. Отправляйте его знакомым на Западе и зарубежным журналистам, с объяснением, что так стало бы и с ними, если бы решистов не остановила Украина
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И не проявляйте эмоций. Они подпитывают рашистскую бл*доту. Помогайте ВСУ и донатьте в ВСУ. ВСУ умеет наказывать. А Поздняков пойдет за Мангушевым. Но не так-то легко. Это карма. Она работает.
Видео выкладывать не буду. Рашисты не люди.
Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины
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