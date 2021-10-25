Видео: как фанаты "Барселоны" атаковали автомобиль тренера после поражения "Реалу"

Видео в Twitter опубликовал журналист Альберт Рохе.



В 10-м туре чемпионата Испании "Барселона" на своем поле проиграла "Реалу" со счетом 1:2 в Эль-Классико. После матча разъяренные болельщики атаковали автомобиль главного тренера Рональда Кумана.



Фанаты заблокировали машину и некоторое время не позволяли Куману покинуть территорию стадиона "Камп Ноу". Некоторые люди бросали в авто предметы и били его ногами.



"ФК "Барселона" публично осуждает насильственные и презрительные действия, которые пережил наш менеджер, покидая "Камп Ноу". Клуб будет принимать меры безопасности и дисциплинарные меры, чтобы подобные досадные события больше не повторялись", - отреагировали на действия фанов в клубе.

Así ha sido la salida de Koeman del Camp Nou #fcblive pic.twitter.com/4WMORd3Nto - Albert Rogé (@albert_roge) October 24, 2021

24 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" победил в гостях "Барселону" в Эль-Классико.

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