Видео: как фанаты "Барселоны" атаковали автомобиль тренера после поражения "Реалу"
Разъяренные фанаты "Барселоны" атаковали автомобиль главного тренера Рональда Кумана после поражения в матче с мадридским "Реалом"
Видео в Twitter опубликовал журналист Альберт Рохе.
В 10-м туре чемпионата Испании "Барселона" на своем поле проиграла "Реалу" со счетом 1:2 в Эль-Классико. После матча разъяренные болельщики атаковали автомобиль главного тренера Рональда Кумана.
Фанаты заблокировали машину и некоторое время не позволяли Куману покинуть территорию стадиона "Камп Ноу". Некоторые люди бросали в авто предметы и били его ногами.
"ФК "Барселона" публично осуждает насильственные и презрительные действия, которые пережил наш менеджер, покидая "Камп Ноу". Клуб будет принимать меры безопасности и дисциплинарные меры, чтобы подобные досадные события больше не повторялись", - отреагировали на действия фанов в клубе.
- 24 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" победил в гостях "Барселону" в Эль-Классико.
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