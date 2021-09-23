Видео дня: Усик провел на украинском языке пресс-конференцию, посвященную бою с Джошуа

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 23 сентября, в Лондоне прошла пресс-конференция перед чемпионским боем между Александром Усиком и Энтони Джошуа.



Усик привлек внимание фанатов и СМИ, ведь провел пресс-конференцию на украинском языке, а не на русском, как это делает обычно. Боксер подчеркнул, что перед важным боем в карьере он не нервничает:



"Я чувствую себя очень хорошо. Я очень долго ждал этого момента, я очень ждал этого боя. Все бои, которые проходят в мире, они становятся историей. Мы с Энтони делаем еще один шаг в историю, которую потом будут вспоминать, которую будут смотреть, о которую будут читать. Это история, которую мы с ним делаем", - сказал Александр Усик.

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).