Видео дня: Усик провел на украинском языке пресс-конференцию, посвященную бою с Джошуа
Александр Усик провел на украинском языке пресс-конференцию, посвященную бою с британцем Энтони Джошуа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 23 сентября, в Лондоне прошла пресс-конференция перед чемпионским боем между Александром Усиком и Энтони Джошуа.
Усик привлек внимание фанатов и СМИ, ведь провел пресс-конференцию на украинском языке, а не на русском, как это делает обычно. Боксер подчеркнул, что перед важным боем в карьере он не нервничает:
"Я чувствую себя очень хорошо. Я очень долго ждал этого момента, я очень ждал этого боя. Все бои, которые проходят в мире, они становятся историей. Мы с Энтони делаем еще один шаг в историю, которую потом будут вспоминать, которую будут смотреть, о которую будут читать. Это история, которую мы с ним делаем", - сказал Александр Усик.
Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).ВИДЕО:
- 23 сентября стало известно, что на поединке между Энтони Джошуа и Александром Усиком будут работать судьи из Великобритании, США и Украины.
- 23 сентября украинский супертяжеловес Александр Усик провел первую дуэль взглядов с британцем Энтони Джошуа.
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