Видео дня: пингвины окружили станцию "Вернадского" в Антарктиде
В сети набирает популярности видео, где пингвины окружили станцию "Академика Вернадского" в Антарктиде
Видео из Антарктиды опубликовал сисадмин 27-й УАЭ Владимир Хомка.
"У "Вернадского" количество пингвинов стало таким большим, что приходится рыть рвы в снегу, чтобы пингвины не могли оцепить станцию", - сказал в тиктоке Хомка.
В Национальном антарктическом научном центре пообещали впоследствии рассказать, почему действительно пришлось выкопать ров.
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