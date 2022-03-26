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Видела перед собой картинки боевых действий: украинка Костевич рассказала, что ее вдохновляло на победу на ЧЕ по стрельбе

26 мартa, 2022 суббота
18:51
Спорт

Украинка Елена Костевич заявила, что на победу в чемпионате Европы по стрельбе ее вдохновило героическое сопротивление соотечественников российской агрессии

Об этом сообщает Общественное: Спорт.

По словам Костевич, выигравшей соревнования по стрельбе на 10 м из пневматического пистолета, на ЧЕ в норвежском Хамаре ей добавила уверенности искренняя поддержка норвежских болельщиков.

"Было трудно сконцентрироваться на самих соревнованиях. Сейчас все внимание приковано к Украине. Все нас очень поддерживают. Услышала много слов поддержки. И видела много слез на глазах людей. Много раз во время соревнований я видела перед собой картинки боевых действий. Меня это вдохновляло на победу. В финальной части соревнований все зрители искренне болели за меня, это мне придало уверенности, чтобы одержать эту желанную победу", - рассказала Костевич.

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война с Россией
Елена Костевич
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