Viber, Messenger и Telegram: КМИС назвал самые популярные у украинцев мессенджеры

Об этом сообщает сайт КМИС.



Вторым по популярности является Messenger от Facebook - за него высказались 42,7% респондентов. На третьем-четвертом местах находятся Telegram (его используют 31,6% опрошенных) и WhatsApp (25,3%).



"Меньше всех пользуется популярностью канал обмена сообщениями Signal, возможности которого для таких целей используют только 3,8% опрошенных. Вместе с тем почти треть украинцев (18,7%) не обменивается сообщениями с мобильного телефона ни в одном из вышеупомянутых приложений", - сообщает КМИС.



Среди молодежи 18-29 лет самым популярным приложением для коммуникации является Telegram (64,3%). Меньше всего им пользуются люди старше 70 лет (7,7%).



В течение 10-15 сентября КМИС опросил методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) 2002 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.



Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.



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