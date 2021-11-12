Везли из оккупированного Крыма варенье со взрывчаткой: СБУ задержала злоумышленников
В Херсонской области пограничники и СБУ задержали злоумышленников, которые везли из оккупированного Крыма взрывчатку и холодное оружие
Об этом сообщают в Государственной пограничной службе.
В контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" из временно оккупированного Крыма прибыл автомобиль Рено Трафик. Водитель и три пассажира – граждане Украины.
Во время осмотра машины, а также находившихся в ней вещей сотрудники ДПС и СБУ вместе с инспектором таможни нашли банку варенья, в которые было спрятано 400 граммов тротила. Также один из пассажиров имел при себе холодное оружие.
Военные сообщили полиции о нарушении ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
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