Везде должен быть Starlink: Шмыгаль призвал местные власти доукомплектовать Пункты несокрушимости

Об этом на заседании правительства 17 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"О Пунктах несокрушимости. Развернули их более 13 тысяч. Больше всего на Днепропетровщине, в Киеве и на Харьковщине. Однако около 2,5 тыс. пунктов нуждаются в доукомплектовании. Это задача для местных властей", - сказал он.

По его словам, во всех пунктах должны быть генераторы, топливо, Starlink и отопительные средства.

Также Шмыгаль напомнил, что в скором времени украинцы смогут найти ближайший Пункт несокрушимости на сайте и в приложении Дия.

Глава правительства анонсировал появление карты Пунктов несокрушимости в Дии еще в сентябре и обещал, что услугу запустят до начала отопительного сезона.

Ранее список Пунктов несокрушимости был доступен только в приложении "Киев Цифровой". Пользователи могут найти там ближайшее укрытие, а также пожаловаться властям, если оно недоступно.