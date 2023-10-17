Везде должен быть Starlink: Шмыгаль призвал местные власти доукомплектовать Пункты несокрушимости
В Украине около 2,5 тыс. пунктов несокрушимости еще нуждаются в доукомплектовании "старлинками", генераторами, системами отопления. Это обязанность власти на местах
Об этом на заседании правительства 17 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"О Пунктах несокрушимости. Развернули их более 13 тысяч. Больше всего на Днепропетровщине, в Киеве и на Харьковщине. Однако около 2,5 тыс. пунктов нуждаются в доукомплектовании. Это задача для местных властей", - сказал он.
По его словам, во всех пунктах должны быть генераторы, топливо, Starlink и отопительные средства.
Также Шмыгаль напомнил, что в скором времени украинцы смогут найти ближайший Пункт несокрушимости на сайте и в приложении Дия.
Глава правительства анонсировал появление карты Пунктов несокрушимости в Дии еще в сентябре и обещал, что услугу запустят до начала отопительного сезона.
Ранее список Пунктов несокрушимости был доступен только в приложении "Киев Цифровой". Пользователи могут найти там ближайшее укрытие, а также пожаловаться властям, если оно недоступно.
- 12 октября стало известно, что ГСЧС Украины создает единую базу укрытий. Ее также планируют интегрировать в Дии.
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