Въезд в киевскую Пущу-Водицу ограничен на неопределенное время, - глава Оболонской РГА
Въезд на территорию Пущи-Водицы (Оболонский район) ограничен на неопределенное время
Об этом написал глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик в Facebook.
"Военное руководство приняло решение об ограниченном въезде на территорию Пущи, и связано оно с огромным количеством объективных факторов, ряд из которых я, к сожалению, не имею права озвучивать", - сообщил чиновник.
По словам главы РГА, в первую очередь въезд запрещен, чтобы дать время саперам разминировать территории.
"Точного срока запрета пока нет, ведь объем работы просто колоссальный: проверить дома, улицы, пепелища, лесополосы и очистить их от снарядов, гранат, мин и растяжек и даже тел", - добавил Фесик.
Он добавил, что правоохранители документируют многочисленные повреждения, чтобы затем использовать эти доказательства в судах.
Национальная полиция и ТРО Оболонского района организовали охрану территории от мародерства.
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