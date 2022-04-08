Въезд в киевскую Пущу-Водицу ограничен на неопределенное время, - глава Оболонской РГА

Об этом написал глава Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик в Facebook.



"Военное руководство приняло решение об ограниченном въезде на территорию Пущи, и связано оно с огромным количеством объективных факторов, ряд из которых я, к сожалению, не имею права озвучивать", - сообщил чиновник.

По словам главы РГА, в первую очередь въезд запрещен, чтобы дать время саперам разминировать территории.

"Точного срока запрета пока нет, ведь объем работы просто колоссальный: проверить дома, улицы, пепелища, лесополосы и очистить их от снарядов, гранат, мин и растяжек и даже тел", - добавил Фесик.

Он добавил, что правоохранители документируют многочисленные повреждения, чтобы затем использовать эти доказательства в судах.

Национальная полиция и ТРО Оболонского района организовали охрану территории от мародерства.