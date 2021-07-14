Въезд грузовиков в Киев ограничен из-за жары

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба патрульной полиции.



"С 10:00 ограничивают движение большегрузного транспорта на въезд в Киев в связи с жарой", - говорится в сообщении.



Отмечается, что ограничено движение большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн из-за повышения дневной температуры воздуха более 28 °С.



В пресс-службе отметили, что ограничения действуют на всех подъездах к Киеву. Об их снятии будет сообщено ориентировочно до 20:00.

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