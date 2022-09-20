Об этом сообщает российский РЕН-ТВ.

На этот раз Пускепалис, активно поддерживавший ДНР и уже бывавший на оккупированных территориях Донбасса, вез российским войскам автомобиль и термобелье. Однако на ростовской трассе в Ярославской области его машина столкнулась с фурой, 56-летний актер скончался на месте.

Оккупационные власти Херсонщины и террористических "ЛНР" и "ДНР" приняли решение провести "референдумы о вхождении в состав РФ".

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