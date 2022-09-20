Вез оккупантам помощь: российский актер и поклонник "ЛДНР" Пускепалис погиб по дороге на Донбасс
Во вторник 20 сентября российский актер и поклонник "ЛДНР" Сергей Пускепалис погиб в ДТП, когда вез гуманитарку оккупантам на Донбасс
Об этом сообщает российский РЕН-ТВ.
На этот раз Пускепалис, активно поддерживавший ДНР и уже бывавший на оккупированных территориях Донбасса, вез российским войскам автомобиль и термобелье. Однако на ростовской трассе в Ярославской области его машина столкнулась с фурой, 56-летний актер скончался на месте.
- Оккупационные власти Херсонщины и террористических "ЛНР" и "ДНР" приняли решение провести "референдумы о вхождении в состав РФ".
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