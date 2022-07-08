Об этом в эфире Еспресо заявил эксперт по международной политике Илия Куса.

"Я не связываю вето Турции с Россией. Мне кажется, что история со Швецией и Финляндией вообще не имеет ничего общего с Россией. Здесь Турция решала свои вопросы и до сих пор пытается решить, потому что договоренности они достигли, но судя по всему, они снова будут блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО на этапе ратификации", – сказал он.

Куса выразил уверенность, что Турция станет последней страной, ратифицирующей соглашение о присоединении этих государств к Альянсу.

"Они все еще ждут, чтобы обе страны выполнили те требования, которые они якобы пообещали выполнить - там до сих пор есть разное восприятие того, что кто кому пообещал. Здесь Россия и Украина не играли особой роли, лишь выступали как фон для происходящего", - подытожил эксперт.

Турция пообещала поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО во время саммита Североатлантического альянса в Мадриде

5 июля Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.