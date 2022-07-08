Вето Турции на вступление в НАТО Финляндии и Швеции никак не связано с РФ, - эксперт-международник
Турция станет последней страной, ратифицирующей соглашение о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу
Об этом в эфире Еспресо заявил эксперт по международной политике Илия Куса.
"Я не связываю вето Турции с Россией. Мне кажется, что история со Швецией и Финляндией вообще не имеет ничего общего с Россией. Здесь Турция решала свои вопросы и до сих пор пытается решить, потому что договоренности они достигли, но судя по всему, они снова будут блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО на этапе ратификации", – сказал он.
Куса выразил уверенность, что Турция станет последней страной, ратифицирующей соглашение о присоединении этих государств к Альянсу.
"Они все еще ждут, чтобы обе страны выполнили те требования, которые они якобы пообещали выполнить - там до сих пор есть разное восприятие того, что кто кому пообещал. Здесь Россия и Украина не играли особой роли, лишь выступали как фон для происходящего", - подытожил эксперт.
- Турция пообещала поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО во время саммита Североатлантического альянса в Мадриде
- 5 июля Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО.
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