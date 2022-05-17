Такое мнение эксперт высказал в эфире Еспресо.



"Эрдоган торгуется, чтобы выполняли его пожелания и прислушивались к его мнению, в частности, до того, как он видит взаимодействие с кандидатскими странами, и влияние на оппозиционные движения", - сказал Данилов.



Эксперт добавил, что еще одной причиной такого поведения турецкого руководства о вступлении этих стран в НАТО является то, что Швеция и Финляндия стали убежищем для так называемых "персональных врагов" президента Турции.



"Речь идет о людях из сети Гюлена, которых Эрдоган обвиняет в том, что они организовывали мятежи", - заметил он.



Также, по словам Данилова, именно страны Скандинавии отмечают права человека, которые, в частности, нарушаются в Турции.



"Турецкие общины в скандинавских странах активно выступают против авторитарных практик, частично присущих Эрдогану", - подытожил эксперт.

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