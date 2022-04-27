Об этом сообщает CNN.



Ричард Миллз-младший, заместитель посла США в ООН, назвал историю применения вето Россией "длинным и позорным списком".



"Вето не было назначено как карт-бланш для безнаказанности для членов Совбеза. Она не имело целью обеспечить автоматическую защиту от ответственности навсегда, - сказал Миллс во вторник. - Россия унизила роль и репутацию Совета Безопасности ООН… и запятнала ООН в целом".



Американский дипломат привел список злоупотреблений Россией правом вето в случаях рассмотрения:

Резолюции с целью привлечения к ответственности в Сирии, включая резолюции, которые продлили бы мандат общего следственного механизма по химическому оружию.

Резолюция по передаче ситуации в Сирии в Международный уголовный суд.

Постановления, которое бы создало уголовный трибунал по факту сбивания рейса MH 17 над Украиной.

Резолюция, когда Россия пыталась незаконно аннексировать Крым.

Резолюция Совета Безопасности, выражающая сожаление по поводу агрессии России против Украины, решения о прекращении применения силы и решения об отводе всех российских войск от международно признанных границ Украины.

Заместитель посла России в ООН Геннадий Кузьмин в свою очередь заявил, что "категорически отвергает" подход, который использует недавно принятая резолюция о вето.

"Право вето для постоянных членов Совета Безопасности является краеугольным камнем архитектуры Организации Объединенных Наций. Без этого Совет Безопасности стал бы штампующим органом, штампующим сомнительные решения, которые навязывает номинальное большинство, - сказал Кузьмин. - Решение, которое было принято сегодня, хотя оно имеет очень хорошую упаковку, без сомнения, попытка создать инструмент давления на постоянных членов Совета Безопасности. И это подход, который мы категорически отвергаем".



Советник Постоянного представительства Украины при ООН Сергей Дворник заявил во вторник, что члены Совета Безопасности обладают чрезвычайными полномочиями и что Россия злоупотребляла этой властью.

"Напомню, что почти каждый проект резолюции в Совете Безопасности по поводу российской агрессии против Украины был заблокирован. Это произошло из-за злоупотребления правом вето со стороны страны, занимающей советское место в Совете Безопасности, Российской Федерации, - сказал Дворник. - Каждое вето по преступлениям против человечества, военным преступлениям и геноциду является проявлением крайнего игнорирования тех, кто был убит и ранен, а также тех, кого могли убить, в том числе убиты, потому что Россия рассматривает ее вето как зеленый свет для таких преступлений".

Генассамблея ООН обязала постоянных членов Совбеза обосновывать применение вето.

Эксчельник МИД Украины Павел Климкин считает , что нужно организовать восстание против этого Совета безопасности ООН: необходима перезагрузка, ведь заменить Россию нельзя.

Министр обороны Украины Алексей Резников выразил мнение, что мировая система безопасности закончилась под молчаливое согласие ООН .

Генсек ООН призвал установить предпасхальный четырехдневный "режим тишины" и открыть гуманитарные коридоры. Россия отказалась от этого перемирия. Постпред Украины в ООН Кислица напомнил, что РФ не является членом – учредителем ООН.

Ранее Кислица заявил , что неспособность Совета безопасности ООН влиять на войну России против Украины обусловлена тем, что РФ продолжает делать вид, будто является полноправным и легитимным постоянным членом.

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