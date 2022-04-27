"Вето не было предназначено как карт-бланш для безнаказанности". В Совбезе ООН обвинили Россию в злоупотреблении своим правом. РФ говорит о разрушении "архитектуры ООН"
Соединенные Штаты во вторник обвинили Россию в многократном использовании права вето в Совете Безопасности ООН, заявив, что они "чрезвычайно озабочены моделью злоупотребления Россией своим правом вето за последнее десятилетие"
Об этом сообщает CNN.
Ричард Миллз-младший, заместитель посла США в ООН, назвал историю применения вето Россией "длинным и позорным списком".
"Вето не было назначено как карт-бланш для безнаказанности для членов Совбеза. Она не имело целью обеспечить автоматическую защиту от ответственности навсегда, - сказал Миллс во вторник. - Россия унизила роль и репутацию Совета Безопасности ООН… и запятнала ООН в целом".
Американский дипломат привел список злоупотреблений Россией правом вето в случаях рассмотрения:
- Резолюции с целью привлечения к ответственности в Сирии, включая резолюции, которые продлили бы мандат общего следственного механизма по химическому оружию.
- Резолюция по передаче ситуации в Сирии в Международный уголовный суд.
- Постановления, которое бы создало уголовный трибунал по факту сбивания рейса MH 17 над Украиной.
- Резолюция, когда Россия пыталась незаконно аннексировать Крым.
- Резолюция Совета Безопасности, выражающая сожаление по поводу агрессии России против Украины, решения о прекращении применения силы и решения об отводе всех российских войск от международно признанных границ Украины.
Заместитель посла России в ООН Геннадий Кузьмин в свою очередь заявил, что "категорически отвергает" подход, который использует недавно принятая резолюция о вето.
"Право вето для постоянных членов Совета Безопасности является краеугольным камнем архитектуры Организации Объединенных Наций. Без этого Совет Безопасности стал бы штампующим органом, штампующим сомнительные решения, которые навязывает номинальное большинство, - сказал Кузьмин. - Решение, которое было принято сегодня, хотя оно имеет очень хорошую упаковку, без сомнения, попытка создать инструмент давления на постоянных членов Совета Безопасности. И это подход, который мы категорически отвергаем".
Советник Постоянного представительства Украины при ООН Сергей Дворник заявил во вторник, что члены Совета Безопасности обладают чрезвычайными полномочиями и что Россия злоупотребляла этой властью.
"Напомню, что почти каждый проект резолюции в Совете Безопасности по поводу российской агрессии против Украины был заблокирован. Это произошло из-за злоупотребления правом вето со стороны страны, занимающей советское место в Совете Безопасности, Российской Федерации, - сказал Дворник. - Каждое вето по преступлениям против человечества, военным преступлениям и геноциду является проявлением крайнего игнорирования тех, кто был убит и ранен, а также тех, кого могли убить, в том числе убиты, потому что Россия рассматривает ее вето как зеленый свет для таких преступлений".
- Генассамблея ООН обязала постоянных членов Совбеза обосновывать применение вето.
- Эксчельник МИД Украины Павел Климкин считает , что нужно организовать восстание против этого Совета безопасности ООН: необходима перезагрузка, ведь заменить Россию нельзя.
- Министр обороны Украины Алексей Резников выразил мнение, что мировая система безопасности закончилась под молчаливое согласие ООН .
- Генсек ООН призвал установить предпасхальный четырехдневный "режим тишины" и открыть гуманитарные коридоры. Россия отказалась от этого перемирия. Постпред Украины в ООН Кислица напомнил, что РФ не является членом – учредителем ООН.
- Ранее Кислица заявил , что неспособность Совета безопасности ООН влиять на войну России против Украины обусловлена тем, что РФ продолжает делать вид, будто является полноправным и легитимным постоянным членом.
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