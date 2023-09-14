Обычно это имеет определенный алгоритм. В рамках сотрудничества с западными партнерами Украина берет на себя определенные обязательства. В основном это касается верховенства права и борьбы с коррупцией. Но выполнять эти обязательства не очень-то хочется. И украинские политики решают попетлять.

Они не выполняют слишком долго свои обязательства, надеясь, что на Западе просто забудут. Но они так, почему-то, хорошо помнят. И не забывают. Тогда начинает работать план Б – пропетлять. Выполнить обязательство, но немного не так. Все же привыкли считать, что на Западе все очень инфантильны и тупы.

Но снова получается, что если население и может себе позволить инфантильность, то политики как раз нет. Поэтому обмануть не выходит. Более того, из-за попытки обмануть поднимается шум, украинское общество видит, что происходит, и начинает еще больше не любить собственных политиков. А в конце власть вынужденно принимает решение, которое должно было принять с самого начала. То есть идет выполнение обязательств.

Но вместе с тем еще в довесок к неприятным обязательствам получают кучу отрицательного пиара. Причем все. Даже президент, наложивший вето, потому что именно на него возложат ответственность за депутатов из его партии, из-за которых это вето понадобилось.

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Каждый раз одно и то же. Как по кругу. Заколдованный круг.

Что в результате? В результате на ровном месте сначала идет утрата доверия. Которое еще осталась. Ибо никто не любит, когда его пытаются обмануть. Плюс, подрывается вера в то, что в Украине действительно хотят делать реформы. Плюс, разочарование граждан в собственных политиках. И потом они почему-то удивляются результатам опросов.

В случае с декларациями — это в принципе выглядело как явка с повинной. Потому что нет никакой причины закрывать к ним доступ кроме коррупционной. Но куча взрослых людей пошла на этот шаг. Снова надеясь, что "прокатит". Не "прокатило".

Да еще дополнительно привлекли внимание к тому, что будет в этих декларациях. Параллельно выставили на посмешище всю страну. И снова помогли российской пропаганде распространять тезис, что Украина – это сплошная коррупция. И неудивительно, что первыми закрыть декларации от публики предложили депутаты, которые, так сказать, всегда считались не очень проукраинскими. Но удивительно, что их инициативу поддержали.

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Что будет сейчас? После вето президента на фоне общественного резонанса будет принята та редакция, требуемая украинским обществом и Западом. То есть то, что можно было сделать с самого начала. И еще повесить себе медальку. "Смотрите, какие мы. Последовательно выполняем программу реформ". Но нет. Надо было устроить себе позор. Чтобы потерять не только медаль, но и доверие.

Какая хорошая новость? Хорошая новость в том, что в ближайшие годы украинские власти будут вынуждены сначала брать, а затем выполнять взятые на себя обязательства перед западными партнерами. Это и зависимость от поддержки партнеров. Это и евроинтеграция, провалить которую не смогут позволить себе никто из украинской политики. Это и потенциальное вступление в НАТО. Таким образом, будет принято еще много полезных вещей, которые приблизят нас к верховенству права и будет способствовать борьбе с коррупцией. А еще просто приблизят нас к цивилизации, выбивают "русский мир" из голов украинцев в ценностном плане.

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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