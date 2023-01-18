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OPINION

Вьетнамский синдром Киссинджера в Давосе

Игорь Гулик
18 января, 2023 среда
12:01
Мнение

Политики-патриархи абсолютно могут не беспокоиться о последствиях своих заявлений

Среди политиков есть персонажи, очень похожие на жирафов. Однако они умело торгуют своим тугодумством, выдавая его за умеренность, взвешенность и даже озарение. Собственно, такие часто становятся фигурантами разнообразных конспирологических версий, и, как это ни странно, являются политическими долгожителями.

Так и Генри Киссинджер — патриарх американского истеблишмента, советник по нацбезопасности и госсекретарь у Ричарда Никсона и Джеральда Форда. Автор идеи "сохранения лица" США в провальной вьетнамской войне, казуист в политической практике тех лет (политика кнута и пряника – говорить вьетконговцам о мире, а затем применить ковровые бомбардировки для "стимуляции мира"). Один из инициаторов американского вмешательства в эту авантюру, его политический стратег, а затем - "миротворец", фактически отдавший Вьетнам в руки коммунистов, но сумевший конвертировать эту "измену" в Нобелевскую премию мира…

Киссинджер — один из инициаторов американского вмешательства во вьетнамскую авантюру, его политический стратег, а затем - "миротворец", фактически отдавший Вьетнам в руки коммунистов, но сумевший конвертировать эту "предательство" в Нобелевскую премию мира…

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Так вот, Киссинджер в своих высказываниях о войне в Украине остался таким же "жирафом", как и в те далекие уже 70-е годы. Промежуточным итогом его риторики (ведь никто не знает, что скажет мистер Генри завтра) стало вчерашнее заявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе. "Архитектор разрядки", "вьетнамский ястреб мира" ни с того ни с сего заявил о "уместности" членства Украины в НАТО.

"До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы видим сейчас. Теперь, когда процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины в таких условиях уже не имеет смысла", — сказал американский политик.

"Против членства" – сказано слишком мягко. Ровно месяц назад Киссинджер убеждал, что с Россией следует договариваться, причем на условиях, неприемлемых для Киева, то есть отдать Путину аннексированные территории.

"Против членства" – сказано слишком мягко. Ровно месяц назад Киссинджер убеждал, что с Россией следует договариваться, причем на условиях, неприемлемых для Киева, то есть отдать Путину аннексированные территории

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А еще раньше, когда в результате российской агрессии значительно ускорился процесс интеграции Украины в Североатлантический альянс, Киссинджер категорически отстаивал свое заключение, что решение Бухарестского саммита 2008 года отказать Киеву в его желании присоединиться к НАТО было правильным. В чем эта "правильность", экс-советник и экс-госсекретарь не объясняет. Однако в его публичных выступлениях звучит лейтмотивом мнение, наталкивающее на печальные выводы. Генри Киссинджер постоянно пытается одеть путинскую агрессивную, токсичную Россию в одеяния жертвы. Мол, если Украина при поддержке НАТО (читай – Запада) попытается отобрать аннексированный Крым, то это будет неправильно. "Продолжение войны за пределами этой точки будет уже не о свободе Украины, а о новой войне против самой России".

Политики-патриархи абсолютно могут не беспокоиться о последствиях своих заявлений. Им уже все равно – будет Украина в НАТО или нет; отдаст ли Россия Крым законному владельцу, оставит ли себе

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Конечно, Киссинджеру приятно тусоваться среди гораздо младших, а значит, по его мнению, неопытных политиков. Конечно, самолюбие потенциального пациента гериатрического пансионата греется упоминаниями в мировой печати, комментариями в эфирах самых влиятельных телевизионных компаний. Но я размышляю над тем, что подобные политики-патриархи абсолютно могут не беспокоиться о последствиях своих заявлений. Им уже все равно – будет Украина в НАТО или нет; отдаст ли Россия Крым законному владельцу, оставит ли себе.

В конце концов, как были безразличны значительно младшему Киссинджеру судьбы почти полмиллиона репрессированных коммунистами жителей Южного Вьетнама после Парижского соглашения о прекращении этой бессмысленной бойни. Но он сделал вид, что это приемлемая цена его миротворческих усилий и маневров.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

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