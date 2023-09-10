Вьетнам приобретет у США 50 самолетов Boeing за $10 млрд, - Bloomberg

Об этом пишет Bloomberg , ссылаясь на собственные источники.

Это соглашение позволит национальному перевозчику Vietnam Airlines заменить более 40 самолетов Airbus SE A321 старшего поколения. Издание объясняет, что любой заказ будет рассматриваться как прорыв для компании Boeing, поскольку Vietnam Airlines использовала до этого только однофюзеляжные самолеты Airbus.

Также отмечается, что это соглашение будет повторять соглашение, заключенное во время визита Барака Обамы во Вьетнам в 2016 году, когда бюджетный перевозчик Vietjet Aviation JSC подписал договор на покупку $11,3 млрд за 100 самолетов Boeing 737 Max.