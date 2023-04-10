Об этом сообщили в правительстве.

Программа предусматривает предоставление следующих грантов:

250 тыс. грн – для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания одного рабочего места. Заявку на грант имеет право подать только ветеран

500 тыс. грн – для жены/мужа участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания двух рабочих мест.

1 млн грн – для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как ФОП не менее 3 лет, при условии создания четырех рабочих мест, минимум 2 из которых займут ветераны или лица с инвалидностью в результате войны.

Гранты на 500 тыс. грн и 1 млн грн будут предоставлять при софинансировании: 30% средств должен вложить получатель гранта, а 70% предоставит государство.

Предприниматель может использовать грант на приобретение оборудования, сырья, материалов, аренды помещения и транспортных средств, необходимых для реализации своего бизнес-проекта, закупку лицензионного программного обеспечения, оплату услуг по маркетингу и рекламе.

Для получения финансирования ветерану или второму супругу ветерана необходимо подать заявку через портал Дия вместе с бизнес-планом своего проекта. После проверки кредитной истории, документов и оценки бизнес-плана заявитель должен пройти собеседование со специалистами Госслужбы занятости. По ее итогам служба принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении гранта.

Получатели грантов смогут также бесплатно пройти обучение по вопросам предпринимательства и получить консультации в региональных центрах занятости.