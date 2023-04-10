Ветераны могут получить грант на развитие бизнеса: правительство запускает новые программы в рамках проекта еРабота
Кабинет Министров расширяет проект еРабота и с 10 апреля запускает новые грантовые программы для ветеранов на старт или развитие собственного бизнеса
Об этом сообщили в правительстве.
Программа предусматривает предоставление следующих грантов:
250 тыс. грн – для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания одного рабочего места. Заявку на грант имеет право подать только ветеран
500 тыс. грн – для жены/мужа участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания двух рабочих мест.
1 млн грн – для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как ФОП не менее 3 лет, при условии создания четырех рабочих мест, минимум 2 из которых займут ветераны или лица с инвалидностью в результате войны.
Гранты на 500 тыс. грн и 1 млн грн будут предоставлять при софинансировании: 30% средств должен вложить получатель гранта, а 70% предоставит государство.
Предприниматель может использовать грант на приобретение оборудования, сырья, материалов, аренды помещения и транспортных средств, необходимых для реализации своего бизнес-проекта, закупку лицензионного программного обеспечения, оплату услуг по маркетингу и рекламе.
Для получения финансирования ветерану или второму супругу ветерана необходимо подать заявку через портал Дия вместе с бизнес-планом своего проекта. После проверки кредитной истории, документов и оценки бизнес-плана заявитель должен пройти собеседование со специалистами Госслужбы занятости. По ее итогам служба принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении гранта.
Получатели грантов смогут также бесплатно пройти обучение по вопросам предпринимательства и получить консультации в региональных центрах занятости.
- В июле прошлого года чиновники запустили грантовую программу еРабота, в рамках которой уже выдали почти 4 тыс. грантов более чем на 1,5 млрд гривен. Прием заявок продолжается и сейчас
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