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Ветераны могут получить грант на развитие бизнеса: правительство запускает новые программы в рамках проекта еРабота

10 апреля, 2023 понедельник
19:24
Экономика

Кабинет Министров расширяет проект еРабота и с 10 апреля запускает новые грантовые программы для ветеранов на старт или развитие собственного бизнеса

Об этом сообщили в правительстве.

Программа предусматривает предоставление следующих грантов:

250 тыс. грн – для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания одного рабочего места. Заявку на грант имеет право подать только ветеран

500 тыс. грн – для жены/мужа участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания двух рабочих мест.

1 млн грн – для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как ФОП не менее 3 лет, при условии создания четырех рабочих мест, минимум 2 из которых займут ветераны или лица с инвалидностью в результате войны.

Гранты на 500 тыс. грн и 1 млн грн будут предоставлять при софинансировании: 30% средств должен вложить получатель гранта, а 70% предоставит государство.

Предприниматель может использовать грант на приобретение оборудования, сырья, материалов, аренды помещения и транспортных средств, необходимых для реализации своего бизнес-проекта, закупку лицензионного программного обеспечения, оплату услуг по маркетингу и рекламе.

Для получения финансирования ветерану или второму супругу ветерана необходимо подать заявку через портал Дия вместе с бизнес-планом своего проекта. После проверки кредитной истории, документов и оценки бизнес-плана заявитель должен пройти собеседование со специалистами Госслужбы занятости. По ее итогам служба принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении гранта.

Получатели грантов смогут также бесплатно пройти обучение по вопросам предпринимательства и получить консультации в региональных центрах занятости.

  • В июле прошлого года чиновники запустили грантовую программу еРабота, в рамках которой уже выдали почти 4 тыс. грантов более чем на 1,5 млрд гривен. Прием заявок продолжается и сейчас
  • Как украинцы могут получить грант от государства на сад или теплицу – читайте здесь
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