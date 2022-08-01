Ветеранам упростили условия приобретения жилья

Об этом идет речь в сообщении Украинского ветеранского фонда.

Всего в 2021 году 654 ветерана и члены их семей получили средства на приобретение жилья. Общая сумма компенсаций составила 910 млн 161 тыс. грн по 4️ бюджетным программам.

Однако защитники не могли приобрести жилье из-за полномасштабного наступления России, потому что были вынуждены переместиться в другие области Украины. Денежные средства на приобретение жилья они могли потратить только по месту пребывания на квартирном учете (регистрации места жительства).

Благодаря изменениям в постановления ветераны и семьи погибших бойцов смогут приобрести жилье по новому месту жительства в любом регионе Украины, где не ведутся боевые действия.

Кроме того, отменили требование о том, что полученные деньги необходимо использовать в течение года с момента получения. Деньги могут храниться на специальном счете дольше, но не более 6 месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Также будет применяться единый коэффициент 1,5 увеличения опосредованной стоимости жилья для всех получателей денежной компенсации, которым она назначена.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон, увеличивающий на 81 млрд грн расходы государственного бюджета на социальную поддержку населения.

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