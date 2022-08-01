Ветеранам упростили условия приобретения жилья
Для ветеранов и семей погибших защитников упрощают условия получения компенсации на приобретение жилья. Изменения касаются ветеранов АТО и ООС, получивших инвалидность I–II группы в результате войны, защитников-переселенцев, воинов, участвовавшие в боевых действиях на территории других государств, и членов их семей
Об этом идет речь в сообщении Украинского ветеранского фонда.
Всего в 2021 году 654 ветерана и члены их семей получили средства на приобретение жилья. Общая сумма компенсаций составила 910 млн 161 тыс. грн по 4️ бюджетным программам.
Однако защитники не могли приобрести жилье из-за полномасштабного наступления России, потому что были вынуждены переместиться в другие области Украины. Денежные средства на приобретение жилья они могли потратить только по месту пребывания на квартирном учете (регистрации места жительства).
Благодаря изменениям в постановления ветераны и семьи погибших бойцов смогут приобрести жилье по новому месту жительства в любом регионе Украины, где не ведутся боевые действия.
Кроме того, отменили требование о том, что полученные деньги необходимо использовать в течение года с момента получения. Деньги могут храниться на специальном счете дольше, но не более 6 месяцев после прекращения или отмены военного положения.
Также будет применяться единый коэффициент 1,5 увеличения опосредованной стоимости жилья для всех получателей денежной компенсации, которым она назначена.
- Напомним, Верховная Рада Украины приняла закон, увеличивающий на 81 млрд грн расходы государственного бюджета на социальную поддержку населения.
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