Ветеранам органов внутренних дел будут выдавать оружие, - Нацполиция

Об этом сообщает пресс- служба Нацполиции.



"Ветеранам органов внутренних дел, которые готовы защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства", - говорится в сообщении.



Такое решение было принято для усиления правоохранительных органов Украины, чтобы обеспечить правопорядок на территории населенных пунктов Украины.



Напомним , ранее Глава Национальной полиции Украины поднял личный состав органов и подразделений ведомства по боевой тревоге. Полицейские охраняют правопорядок, а также просят граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - передает пресс-служба.



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