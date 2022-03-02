Ветеран российско-украинской войны Марченко возглавил Одесскую военную администрацию
1 марта президент Владимир Зеленский назначил ветерана российско-украинской войны Максима Марченко главой Одесской ОВА
Об этом свидетельствует указ на сайте президента.
"Назначить Марченко Максима Михайловича главой Одесской областной государственной администрации", - говорится в документе.
С 2020 года этот пост занимал Сергей Гриневецкий.
- Максим Марченко – полковник, участник русско-украинской войны. Он командовал 24 отдельным штурмовым батальоном "Айдар", в 2017-м стал заместителем командира 92-й отдельной механизированной бригады, в 2018-м - командиром 28-й механизированной бригады.
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