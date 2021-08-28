Ветеран АТО-ООС из Черкасс, который через звуковую колонку хотел задать вопрос Зеленскому, получил повестку. Следствие настаивает на СИЗО

Об этом передает Еспресо.TV .



"Подозрения получили я мой боевой побратим Олег Довбыш, с которым мы прошли горячие фазы войны 2014-2015 годов, по ч.4 ст.296, за якобы хулиганские действия под Офисом президента 14 августа этого года. Следователь требует СИЗО, поскольку я могу скрываться и оказать давление на свидетелей", - заявил Кухарчук на своем телеграмм-канале.



Судебное заседание назначено на понедельник.



"30 августа скорее всего суд, правда, точное время не указано. Печерский суд Киева", - отметил Дмитрий Кухарчук.



"Меня не запугать ни следственными изоляторами, ни угрозами, ни давлением. А вот Зеленскому светит импичмент за государственную измену и плевок в лицо демократических ценностей!", - этими словами он завершил свое сообщение.



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"Сегодня, 28 августа, следователь полиции Киева при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры сообщил нарушителям о подозрении... Направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - информирует в свою очередь официальный сайт Нацполиции.



Такие действия правоохранителей Кухарчук связывает со своей попыткой пообщаться с президентом Владимиром Зеленского на тему формулы Штайнмайера во время его визита в город Шпола на открытие артобъектыа "Сердце Украины". Это имело место в понедельник, 23 августа.



"Перед приездом Зеленского в Шполу разговаривал с действующим председателем ОГА, Александром Скичко (бывший актер разговорного жанра, выдвиженец партии "Слуга народа", - ред.), который прямым текстом сказал, что если не ехать - все будет хорошо", - поделился Кухарчук своим видением.







Тогда, в Шполе, на него был составлен протокол.



В тот день события развивались следующим образом: ветераны войны включили колонку и пытались задать вопрос Зеленскому об угрозе скрытой капитуляции и формулы Штайнмайера, дальше было применение полицией слезоточивого газа, резиновых дубинок и задержание причастных 6 человек. 4 из них - ветераны российско-украинской войны.





Дмитрий Кухарчук во время боевых действий

Оппозиция считает, что реализация формулы Штайнмайера может начаться после возвращения Зеленского с переговоров с президентом США Джозефом Байденом.