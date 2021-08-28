Ветеран АТО-ООС из Черкасс, который через звуковую колонку хотел задать вопрос Зеленскому, получил повестку. Следствие настаивает на СИЗО
Участник боевых действий на Донбассе, председатель организации "Нацкорпуса" в Черкасской области Дмитрий Кухарчук сообщил о получении им сегодня, 28 августа 2021 года, повестки от Национальной полиции
Об этом передает Еспресо.TV .
"Подозрения получили я мой боевой побратим Олег Довбыш, с которым мы прошли горячие фазы войны 2014-2015 годов, по ч.4 ст.296, за якобы хулиганские действия под Офисом президента 14 августа этого года. Следователь требует СИЗО, поскольку я могу скрываться и оказать давление на свидетелей", - заявил Кухарчук на своем телеграмм-канале.
Судебное заседание назначено на понедельник.
"30 августа скорее всего суд, правда, точное время не указано. Печерский суд Киева", - отметил Дмитрий Кухарчук.
"Меня не запугать ни следственными изоляторами, ни угрозами, ни давлением. А вот Зеленскому светит импичмент за государственную измену и плевок в лицо демократических ценностей!", - этими словами он завершил свое сообщение.
Читайте также: Зеленский стремится репрессировать ту часть общества, которая будет мешать ему подписывать формулу Штайнмайера, - Билецкий
"Сегодня, 28 августа, следователь полиции Киева при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры сообщил нарушителям о подозрении... Направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - информирует в свою очередь официальный сайт Нацполиции.
Такие действия правоохранителей Кухарчук связывает со своей попыткой пообщаться с президентом Владимиром Зеленского на тему формулы Штайнмайера во время его визита в город Шпола на открытие артобъектыа "Сердце Украины". Это имело место в понедельник, 23 августа.
"Перед приездом Зеленского в Шполу разговаривал с действующим председателем ОГА, Александром Скичко (бывший актер разговорного жанра, выдвиженец партии "Слуга народа", - ред.), который прямым текстом сказал, что если не ехать - все будет хорошо", - поделился Кухарчук своим видением.
Тогда, в Шполе, на него был составлен протокол.
В тот день события развивались следующим образом: ветераны войны включили колонку и пытались задать вопрос Зеленскому об угрозе скрытой капитуляции и формулы Штайнмайера, дальше было применение полицией слезоточивого газа, резиновых дубинок и задержание причастных 6 человек. 4 из них - ветераны российско-украинской войны.
Вот версия событий от силовиков:
"Группа неизвестных лиц пыталась сорвать мероприятие путем несанкционированной установки звукоусилительной аппаратуры в месте проведения мероприятия. При этом мужчины не выполняли законных требований полицейских и нарушали общественный порядок.
Правоохранители отреагировали на ситуацию и не допустили правонарушений. Шесть человек, которые грубо нарушали общественный порядок, совершали хулиганские действия и не выполняли требований полицейских, доставили в местный участок полиции".
На следующий день, 24 августа, в 07:30 полиция пыталась застать Дмитрия Кухарчука дома, но у него, как он говорит, не работал домофон.
- Оппозиция считает, что реализация формулы Штайнмайера может начаться после возвращения Зеленского с переговоров с президентом США Джозефом Байденом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.83
Покупка 26.83Продажа 27.07
-
EUR
Покупка 31.46Продажа 31.87
- Актуальное
- Важное