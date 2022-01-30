Ветер оставил без света 63 населенных пункта
В результате порывов сильного ветра на утро воскресенья обесточены 63 населенных пункта в трех областях Украины
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассказывает Еспресо.TV.
"По состоянию на 7:00 30 января в результате усложнения погодных условий (порывы ветра, снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 63 населенных пункта в 3 областях (Житомирская - 53, Хмельницкая - 7 и Закарпатская - 3)", - говорится в утренней сводке на сайте ведомства.
К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
"С 22:00 29 января начата работа межведомственного Штаба по ликвидации последствий ЧС на автомобильных дорогах общего пользования. По информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен (в частности, на перевалах), ограничений движения нет", - добавили в ведомстве.
Таковы официальные данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 30 января, информирует Еспресо.TV.
Также за прошедшие сутки:
госпитализировано - 3692 человек,
летальных исходов - 94,
выздоровели - 3145 человек.
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Согласно предоставленной Минздравом статистике, наибольшее количество новых заражений фиксируется в западных областях Украины, а также в Харькове, Киеве и Сумах.
Львов и Львовщина - 3043,
Житомир и Житомирщина - 2013,
Хмельницкий и Хмельницкая обл. - 1883,
Харьков и Харьковщина - 1722,
Киев (1058) и Киевщина (644) - 1702,
Ивано-Франковск и Франковщина - 1664,
Сумы и Сумщина - 1554.
Остальные областные центры с прилегающими к ним областями имеют менее 1,5 тыс. случаев за сутки 29 января.
- Напомним, заявленный вчера по итогам суток 28 января 2022 года Министерством здравоохранения показатель в 37 тыс. зараженных был абсолютным антирекордом с начала пандемии коронавируса в Украине.
- В феврале медиками ожидается до 60 тыс. новых зараженных COVID-19 украинцев в течение суток.
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