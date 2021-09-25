"Ветер гуляет, холод. И главное, еще и воняет!" Родители показали, что внутри музыкальной школы в Ривном
Музыкальную школу №1 в городе Ривне (улица 16 июля) переведено в помещения общежития (улица Видинская, 39)
Но дети отказываются ходить туда на занятия, а родители рассылают в местные СМИ фотографии с условиями внутри нового, хотя временного, помещения учебного заведения, передает Еспресо.TV .
Одна из мам учеников музшколы послала снимки в редакцию ровенской Радио Трек .
Женщина не захотела называть свое имя, но утверждала, что ее поддерживают все родители.
Вот присланные ею фото и то, что она сказала по телефону позже:
"Вы, просто, не понимаете. Мы думали, что нас переводят на год-два, пока отремонтируют второй корпус, а теперь получается, что нас переводят на годы. И куда !?
Вы посмотрите на те фото, что я вам выслала ... Оно (помещение - ред.) не предназначено для занятий музыкой. Как жестяная банка - никакой звукоизоляции. Все гремит.
Дети ходить сюда не хотят. Кто вообще додумался нас сюда перевести?
Ветер гуляет, холод. И главное, еще и воняет! Я не шучу, вы придите сюда посмотрите на все это ".
Вопрос несоответствия нового помещения музыкальной школы родители учеников собираются поднять перед депутатами городского совета Ривне.
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