Ветер, дожди и прохладная погода: прогноз на выходные от Натальи Диденко

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Погода на 7 октября

В субботу, 7 октября, северную часть, а также Волынь, Ровенскую и Харьковскую накроет атмосферный фронт - увеличится облачность, местами пройдут небольшие дожди.

На остальной территории Украины будет сухая воздушная масса. Однако ожидается порывистый ветер.

Температура будет составлять +14...+18°C, на юге +18...+23°C.

Погода на 8 октября

В воскресенье, 8 октября, холодный, другой, атмосферный фронт накроет Украину с северо-запада на юго-восток и заденет в течение суток все регионы. В воскресенье будет идти дождь, временами большой дождь.

Температура воздуха будет днем +9...+14 °C, на юге еще задержится более теплая погода на несколько градусов. В ночь на понедельник вероятны заморозки! Холоднее всего будет в Карпатах, где 8 октября предполагается мокрый снег.

Фото: Наталья Диденко

Что ждать в столице

В Киеве в субботу ожидается облачная погода с небольшим дождем, сильный юго-западный ветер и +17 °C.

В воскресенье, 8 октября, в Киеве умеренный, даже дождь ночью и утром, а днем осадки будут стихать и прекращаться. Похолодает до +12...+13°C.