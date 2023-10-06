Ветер, дожди и прохладная погода: прогноз на выходные от Натальи Диденко
В субботу, 7 октября, северную часть Украины и некоторые западные регионы накроет атмосферный фронт. В воскресенье, 8 октября, будет идти дождь и штормовой ветер
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
Погода на 7 октября
В субботу, 7 октября, северную часть, а также Волынь, Ровенскую и Харьковскую накроет атмосферный фронт - увеличится облачность, местами пройдут небольшие дожди.
На остальной территории Украины будет сухая воздушная масса. Однако ожидается порывистый ветер.
Температура будет составлять +14...+18°C, на юге +18...+23°C.
Погода на 8 октября
В воскресенье, 8 октября, холодный, другой, атмосферный фронт накроет Украину с северо-запада на юго-восток и заденет в течение суток все регионы. В воскресенье будет идти дождь, временами большой дождь.
Температура воздуха будет днем +9...+14 °C, на юге еще задержится более теплая погода на несколько градусов. В ночь на понедельник вероятны заморозки! Холоднее всего будет в Карпатах, где 8 октября предполагается мокрый снег.
Фото: Наталья Диденко
Что ждать в столице
В Киеве в субботу ожидается облачная погода с небольшим дождем, сильный юго-западный ветер и +17 °C.
В воскресенье, 8 октября, в Киеве умеренный, даже дождь ночью и утром, а днем осадки будут стихать и прекращаться. Похолодает до +12...+13°C.
- Киев пережил самый теплый и один из самых сухих сентябрь за последние 142 года. Средняя температура воздуха за месяц была почти на 4 °С выше обычной нормы.
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