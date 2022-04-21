Вести переговоры с Путиным - как разговаривать с вцепившимся в твою ногу крокодилом, - Джонсон о диалоге Украины и РФ о войне

Об этом сообщает Reuters .



Джонсон сказал, что иметь дело с российским диктатором Путиным – все равно что торговаться с "крокодилом, когда он уцепился за твою ногу".

"Как можно договариваться с крокодилом, когда у него в челюстях нога? Вот в чем трудности, с которыми сталкиваются украинцы. Надо просто продолжать стратегию, продолжать поставлять им оружие", - заметил он.

По его словам, мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена, согласились на дискуссии на этой неделе продолжать поставлять Украине вооружение, в том числе артиллерию, поскольку РФ активизирует свои атаки на Донбассе.



Джонсон считает, что переговоры с Россией о прекращении войны, скорее всего, не увенчаются успехом.

"Очень трудно понять, как украинцы могут вести переговоры с Путиным сейчас, учитывая его явное отсутствие добросовестности. Его очевидная стратегия состоит в том, чтобы попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы" , – добавил премьер Британии.

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