"Вест Хэм" решил купить футболиста "Шахтера" вместо Ярмоленко

Об этом сообщает talkSport .

По информации источника, скауты "Вест Хэма" удивлены игрой футболиста "Шахтера" Тете, который сейчас выступает на правах аренды во французском "Лионе".

Летом есть вероятность, что "Шахтер" продаст Тете, ведь нет определенности с будущим УПЛ из-за войны в Украине. Кроме "Вест Хэма" 22-летним бразильцем также интересуются "Лестер", "Саутгемптон" и "Брентфорд".

На счету Тете 9 голов и 1 ассист в 17 матчах УПЛ. В аренде за "Лион" вингер уже оформил 1 забитый мяч и 2 результативные передачи в 6 поединках.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тете в 20 млн евро.

На позиции Тете в "Вест Хэме" выступает Андрей Ярмоленко. Контракт украинца истекает в конце июня и есть большая вероятность, что он покинет лондонский клуб.

В ноябре прошлого года Тете рассказал, что размышляет о принятии украинского гражданства.

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