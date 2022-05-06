"Вест Хэм" решил купить футболиста "Шахтера" вместо Ярмоленко
Английский "Вест Гэм" интересуется бразильским футболистом "Шахтера" Тете
Об этом сообщает talkSport .
По информации источника, скауты "Вест Хэма" удивлены игрой футболиста "Шахтера" Тете, который сейчас выступает на правах аренды во французском "Лионе".
Летом есть вероятность, что "Шахтер" продаст Тете, ведь нет определенности с будущим УПЛ из-за войны в Украине. Кроме "Вест Хэма" 22-летним бразильцем также интересуются "Лестер", "Саутгемптон" и "Брентфорд".
На счету Тете 9 голов и 1 ассист в 17 матчах УПЛ. В аренде за "Лион" вингер уже оформил 1 забитый мяч и 2 результативные передачи в 6 поединках.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тете в 20 млн евро.
На позиции Тете в "Вест Хэме" выступает Андрей Ярмоленко. Контракт украинца истекает в конце июня и есть большая вероятность, что он покинет лондонский клуб.
- В ноябре прошлого года Тете рассказал, что размышляет о принятии украинского гражданства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное