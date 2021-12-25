"Вест Хэм" решил избавиться от украинского футболиста Ярмоленко

Об этом сообщает Evening Standart .

"Вест Хэм" попытается продать украинца в зимнее трансферное окно. В клубе нет цели заработать на переходе, англичане пытаются разгрузить благодаря этому зарплатную ведомость.

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" 17 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.