"Вест Хэм" решил избавиться от украинского футболиста Ярмоленко
Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко в зимнее трансферное окно может покинуть английский "Вест Хэм"
Об этом сообщает Evening Standart .
"Вест Хэм" попытается продать украинца в зимнее трансферное окно. В клубе нет цели заработать на переходе, англичане пытаются разгрузить благодаря этому зарплатную ведомость.
В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" 17 матчей, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.
- 23 декабря сообщалось, что трансферная стоимость Андрея Ярмоленко упала до 3,5 млн. евро.
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