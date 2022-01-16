"Вест Хэм" проиграл "Лидсу" из-за незачтенного гола Ярмоленко
В 22-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм" уступил на своем поле "Лидсу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на замену на 69-й минуте при счете 2:3 в пользу "Лидса" и мог спасти свою команду от поражения. Он отправил мяч в сетку головой, однако рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.
До этого на голы лондонцев в исполнении Джеррода Бовена и Пабло Форнальса гости ответили хет-триком Джека Гаррисона.
"Вест Хэм" проиграл "Лидсу" 2:3 и с 37 очками остался на четвертой позиции. "Лидс" имеет 22 пункта и идет 15-м.
Чемпионат Англии
22-й тур
16 января
"Вест Хэм" - "Лидс" 2:3
Голы : Бовен, 34, Форнальс, 52 - Гаррисон, 10, 37, 60
- Напомним, 12 января Андрей Ярмоленко принял участие в победном матче "Вест Хэма" против "Норвича" в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.86
Покупка 27.86Продажа 28.15
-
EUR
Покупка 31.78Продажа 32.25
- Актуальное
- Важное