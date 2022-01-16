"Вест Хэм" проиграл "Лидсу" из-за незачтенного гола Ярмоленко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел на замену на 69-й минуте при счете 2:3 в пользу "Лидса" и мог спасти свою команду от поражения. Он отправил мяч в сетку головой, однако рефери отменил взятие ворот из-за офсайда.

До этого на голы лондонцев в исполнении Джеррода Бовена и Пабло Форнальса гости ответили хет-триком Джека Гаррисона.

"Вест Хэм" проиграл "Лидсу" 2:3 и с 37 очками остался на четвертой позиции. "Лидс" имеет 22 пункта и идет 15-м.

Чемпионат Англии

22-й тур

16 января

"Вест Хэм" - "Лидс" 2:3

Голы : Бовен, 34, Форнальс, 52 - Гаррисон, 10, 37, 60