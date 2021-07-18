"Вест Хэм" ошарашил ценой на украинского футболиста Ярмоленко

Об этом сообщает Football Insider.

По информации издания, главный тренер лондонцев Дэвид Мойес окончательно решил, что 31-летний украинец не соответствует его требованиям. А "Вест Хэм" хочет разгрузить зарплатную ведомость. Поэтому английский клуб готов продать Ярмоленко за 2 млн фунтов стерлингов, хотя в 2018 году купил его у немецкой "Боруссии" из Дортмунда за 18 млн фунтов.

Отмечается, что "Вест Хэм" провел переговоры по трансферу футболиста с турецким "Фенербахче". Правда, агент украинца Вадим Шаблий опроверг эту информацию.