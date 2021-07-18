"Вест Хэм" ошарашил ценой на украинского футболиста Ярмоленко
Английский "Вест Хэм" готов продать украинского полузащитника Андрея Ярмоленко за 2 млн фунтов
Об этом сообщает Football Insider.
По информации издания, главный тренер лондонцев Дэвид Мойес окончательно решил, что 31-летний украинец не соответствует его требованиям. А "Вест Хэм" хочет разгрузить зарплатную ведомость. Поэтому английский клуб готов продать Ярмоленко за 2 млн фунтов стерлингов, хотя в 2018 году купил его у немецкой "Боруссии" из Дортмунда за 18 млн фунтов.
Отмечается, что "Вест Хэм" провел переговоры по трансферу футболиста с турецким "Фенербахче". Правда, агент украинца Вадим Шаблий опроверг эту информацию.
- 7 июля сообщалось, что Роман Яремчук может перейти из бельгийского "Гента" в английский "Вест Хэма".
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