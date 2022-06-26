"Вест Хэм" нашел, кем заменить Ярмоленка

Об этом сообщает Sky Sports .

"Вест Хэм" хочет подписать 29-летнего Лингарда бесплатно – на правах свободного агента. Хавбек не продлит соглашение с МЮ, его контракт истекает 30 июня.

Джесси Лингард играет на позиции вингера и плеймейкера. "Вест Гему" нужен новый игрок в атакующую линию после того, как лондонцев покинул Ярмоленко.

Последнюю игру за "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко сыграл 22 мая в заключительном туре чемпионата Англии против "Брайтона" (1:3). Украинец вышел на замену на 81-й минуте.

"Вест Хэм" финишировал в АПЛ на седьмом месте и получил право в следующем сезоне выступать в еврокубках.

32-летний украинец выступал за лондонский клуб с 2018 года. В общей сложности он сыграл за "Вест Гэм" 86 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

В 2007-2017 годах Ярмоленко был игроком киевского "Динамо", а в сезоне 2017/18 выступал за дортмундскую "Боруссию" из Германии.

15 мая Андрей Ярмоленко попрощался с болельщиками лондонского "Вест Хэм Юнайтед" и заявил, что покидает команду .

22 июня стало известно, что лондонский "Фулхэм" интересуется вингером сборной Украины Андреем Ярмоленком и готов предложить ему контракт на 2 года.

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