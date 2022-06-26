"Вест Хэм" нашел, кем заменить Ярмоленка
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард может перейти в лондонский "Вест Хэм"
Об этом сообщает Sky Sports .
"Вест Хэм" хочет подписать 29-летнего Лингарда бесплатно – на правах свободного агента. Хавбек не продлит соглашение с МЮ, его контракт истекает 30 июня.
Джесси Лингард играет на позиции вингера и плеймейкера. "Вест Гему" нужен новый игрок в атакующую линию после того, как лондонцев покинул Ярмоленко.
Последнюю игру за "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко сыграл 22 мая в заключительном туре чемпионата Англии против "Брайтона" (1:3). Украинец вышел на замену на 81-й минуте.
"Вест Хэм" финишировал в АПЛ на седьмом месте и получил право в следующем сезоне выступать в еврокубках.
32-летний украинец выступал за лондонский клуб с 2018 года. В общей сложности он сыграл за "Вест Гэм" 86 матчей, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.
В 2007-2017 годах Ярмоленко был игроком киевского "Динамо", а в сезоне 2017/18 выступал за дортмундскую "Боруссию" из Германии.
-
15 мая Андрей Ярмоленко попрощался с болельщиками лондонского "Вест Хэм Юнайтед" и заявил, что покидает команду .
-
22 июня стало известно, что лондонский "Фулхэм" интересуется вингером сборной Украины Андреем Ярмоленком и готов предложить ему контракт на 2 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное