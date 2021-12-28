"Вест Хэм" без Ярмоленко разгромил "Уотфорд" в АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой "Вест Хэма" со счетом 4:1. "Уотфорд" пропустил голы от Томаша Соучека, Саида Бенрахмы, Марка Нобла и Николая Влашича.



Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамье запасных.



"Вест Хэм" одержал первую победу за 4 матча и поднялся на пятую позицию АПЛ. Лондонцы отстают от "Арсенала" и зоны ЛЧ на 4 балла.



"Уотфорд" – семнадцатый.



Чемпионат Англии



20-й тур



28 декабря



"Уотфорд" – "Вест Хэм" 1:4



Голы: Деннис, 4 – Соучек, 27, Бенрахма, 29, Нобл, 58 (пен.), Влашич, 90+2

26 декабря украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко сыграл в матче 19-го тура чемпионата Англии, в котором его команда проиграла дома "Саутгемптону".