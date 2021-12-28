"Вест Хэм" без Ярмоленко разгромил "Уотфорд" в АПЛ
В 20-м туре АПЛ лондонский "Вест Хэм" разгромно победил "Уотфорд"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Вест Хэма" со счетом 4:1. "Уотфорд" пропустил голы от Томаша Соучека, Саида Бенрахмы, Марка Нобла и Николая Влашича.
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко провел весь матч на скамье запасных.
"Вест Хэм" одержал первую победу за 4 матча и поднялся на пятую позицию АПЛ. Лондонцы отстают от "Арсенала" и зоны ЛЧ на 4 балла.
"Уотфорд" – семнадцатый.
Чемпионат Англии
20-й тур
28 декабря
"Уотфорд" – "Вест Хэм" 1:4
Голы: Деннис, 4 – Соучек, 27, Бенрахма, 29, Нобл, 58 (пен.), Влашич, 90+2
- 26 декабря украинский футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко сыграл в матче 19-го тура чемпионата Англии, в котором его команда проиграла дома "Саутгемптону".
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