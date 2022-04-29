"Вест Гэм" Ярмоленка проиграл "Айнтрахту" в полуфинале Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч завершился домашним поражением "Вест Гема" "Айнтрахту" со счетом 1:2.



Лондонцы пропустили первый мяч уже на первой минуте встречи. Выйти вперед "Айнтрахту" помог Ансгар Кнауфф. "Вест Хэм" сравнял счет на 21-й – забил Мичейл Антонио.



Победный гол на свой счет записал Даичи Камада.



Украинец Андрей Ярмоленко остался на скамейке запасных до финального свистка и так не вышел на поле.



Ответный матч пройдет 5 мая в немецком Франкфурте.



Лига Европы



Полуфинал



28 апреля



"Вест Хэм" (Англия) - "Айнтрахт" (Германия) 1:2



Голы: Антонио, 21 – Кнауфф, 1, Камада, 54

26 апреля в первом полуфинале Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил испанский "Реал".

27 апреля в другом полуфинале ЛЧ английский "Ливерпуль" уверенно обыграл испанский "Вильярреал".

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