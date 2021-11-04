"Вест Гэм" без Ярмоленка неожиданно потерял очки в матче с "Генком" в Лиге Европе
В 4-м туре группового раунда Лиги Европы лондонский "Вест Хэм" сыграл вничью с бельгийским "Генком"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Матч закончился со счётом 2:2. Голами за "Генк" отличились Джозеф Пейнтсил и свершивший автогол хавбек "Вест Гэма" Томаш Соучек. В составе лондонцев дубль оформил Мохаммед Саид Бенрахма.
Украинец Андрей Ярмоленко не попал в заявку "Вест Гема" из-за травмы.
За 4 матча "Вест Хэм" набрал 10 очков и возглавляет таблицу группы H. У "Генко" второе место и 4 балла. Третье-четвертое место делят "Рапид" и загребское "Динамо", но у них матч в запасе.
Лига Европы
4-й тур
4 ноября
"Генк" (Бельгия) - "Вест Хэм" (Англия) 2:2
Голы: Пейнтсил, 5, Соучек, 88 (авт.) – Бенрахма, 59, 82
- 4 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила софийский ЦСКА.
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