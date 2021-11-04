"Вест Гэм" без Ярмоленка неожиданно потерял очки в матче с "Генком" в Лиге Европе

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Матч закончился со счётом 2:2. Голами за "Генк" отличились Джозеф Пейнтсил и свершивший автогол хавбек "Вест Гэма" Томаш Соучек. В составе лондонцев дубль оформил Мохаммед Саид Бенрахма.



Украинец Андрей Ярмоленко не попал в заявку "Вест Гема" из-за травмы.



За 4 матча "Вест Хэм" набрал 10 очков и возглавляет таблицу группы H. У "Генко" второе место и 4 балла. Третье-четвертое место делят "Рапид" и загребское "Динамо", но у них матч в запасе.



Лига Европы



4-й тур



4 ноября



"Генк" (Бельгия) - "Вест Хэм" (Англия) 2:2



Голы: Пейнтсил, 5, Соучек, 88 (авт.) – Бенрахма, 59, 82

4 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила софийский ЦСКА.