Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт "Вест Гэм" без Ярмоленка неожиданно потерял очки в матче с "Генком" в Лиге Европе

"Вест Гэм" без Ярмоленка неожиданно потерял очки в матче с "Генком" в Лиге Европе

4 ноября, 2021 четверг
21:59
Спорт Андрей Ярмоленко

В 4-м туре группового раунда Лиги Европы лондонский "Вест Хэм" сыграл вничью с бельгийским "Генком"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Матч закончился со счётом 2:2. Голами за "Генк" отличились Джозеф Пейнтсил и свершивший автогол хавбек "Вест Гэма" Томаш Соучек. В составе лондонцев дубль оформил Мохаммед Саид Бенрахма.

Украинец Андрей Ярмоленко не попал в заявку "Вест Гема" из-за травмы.

За 4 матча "Вест Хэм" набрал 10 очков и возглавляет таблицу группы H. У "Генко" второе место и 4 балла. Третье-четвертое место делят "Рапид" и загребское "Динамо", но у них матч в запасе.

Лига Европы

4-й тур

4 ноября

"Генк" (Бельгия) - "Вест Хэм" (Англия) 2:2

Голы: Пейнтсил, 5, Соучек, 88 (авт.) – Бенрахма, 59, 82

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Вест Хем
Читайте также:
Ірина Борзова
3 ноября, 2021 среда
Транслировала матч "Динамо" - "Барселона": Как депутат "Слуги народа" нарушила закон Украины на матче Лиги чемпионов
Тайсон Ф'юрі
2 ноября, 2021 вторник
Фьюри нашел новый способ убрать Усика с пути к супербою из Джошуа
3 ноября, 2021 среда
Правительство упростило процедуру подачи заявки на денежную помощь для ВПЛ - это можно будет делать в "Дии"
Киев
+12
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.14
    Покупка 26.14
    Продажа 26.36
  • EUR
    Покупка 30.13
    Продажа 30.5
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
4 ноября
23:59
Инфографика
Лига конференций: как выглядит таблица группы "Зари" после 4-го тура
23:03
Стойчо Младенов
Я чувствую себя ограбленным, - тренер ЦСКА не сдержал эмоций после досадного поражения от "Зари"
23:02
Госдеп США
США планируют подписать с Украиной новую хартию о стратегическом партнерстве, - Госдеп
22:47
В Украине начинают испытание таблеток против COVID-19 производства компаний Pfizer и Merck
22:26
У Фьюри заговорили, что желают подготовить Джошуа к реваншу с Усиком
22:20
Андрей Ермак
Ермак представил дайджест, в котором будут отчитываться о деятельности президента, правительства и ходе реформ
22:06
"Три года без Кати Гандзюк": в Киеве на Почтовой площади почтили память активистки
21:54
Аваков
"Не хочу участвовать в некоторых вещах": Аваков рассказал о причинах своей отставки
21:39
"Заря" на последних минутах вырвала победу над ЦСКА в Лиге конференций
21:28
Осложнения от COVID-19 могут длиться годами, - советник программы иммунизации ЦКЗ США в Украине
21:18
Юрий Захареев
"Наследник" Ломаченко вышел в финал ЧМ по боксу, его ждет бой с россиянином
21:12
Обновлено
Пожар в Киево-Печерской лавре: трое пострадавших и нападение на журналистов
20:57
"Правый сектор" на Банковой: убийство в Сумах грозит новым парадом сепаратистских республик
20:55
"Важно, чтобы наблюдатели работали без какого-либо вмешательства": послы G7 заявили, что "внимательно следят" за выборами мэра Харькова
20:48
"Крым и Севастополь навсегда с Россией": Путин сделал заявление во время визита на оккупированный полуостров. МИД Украины протестует
20:16
У звезды документального сериала Tiger King Джо Экзотика диагностировали рак, он просит о досрочном освобождении из тюрьмы
20:08
Легендарный футболист "Динамо" жестко накинулся на форварда киевлян за матч с "Барселоной"
20:03
Путин спрашивал о возможности вступления РФ в НАТО в обход процедур, – экс-генсек Альянса
19:42
Евгений Коноплянка
В "Днепре-1" заговорили о трансфере Коноплянки
19:33
Верховная Рада
Пропустили более 97% заседаний или не были ни на одном: ОПОРА назвала самых больших прогульщиков в Раде за октябрь
19:16
Доступ к разработкам США по декарбонизации: Украина присоединилась к инициативе Net Zero World
19:03
Усман Дембеле
"Барселона" потеряла в матче с "Динамо" футболиста за 125 млн евро
18:52
Комитет Рады поддержал выделение дополнительных 458 млн грн ряду громад на развитие спортивной инфраструктуры
18:41
"Зоря"
"Заря" - ЦСКА: стартовые составы команд на матч Лиги конференций
18:36
Суд Одесской области рассмотрит дело 70-летнего жителя Южного, обвиняемого в изнасиловании 13 детей
18:15
Чорнобиль
Фонд госимущества выставил на аукцион по аренде первый объект недвижимости в Чернобыльской зоне
17:53
Россияне обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенного оружия, украинские военные ответили огнем
17:53
Бывший сотрудник милиции распространял нелегальное оружие, маскируясь под "ремонт бытовой техники"
17:52
Билеты на следующий матч "Шахтера" продают по 1 грн
17:27
Польша заявила, что белорусские солдаты угрожали стрелять в польских пограничников
17:25
"Зоря"
"Заря" - ЦСКА: букмекеры назвали фаворита матча Лиги конференций
17:22
Алексей Резников
10 фактов из жизни нового министра обороны Украины Алексея Резникова
17:18
Определили лучший сыр в мире в 2021 году
17:16
Нафтали Бенет
Парламент Израиля впервые за три года принял годовой бюджет
17:00
уголь
Россия заблокировала импорт в Украину угля из Казахстана, - Герус
16:56
В сборную Аргентины вызвали травмированного Месси
16:43
В Киеве в честь героя войны с Россией Василия Слипака назвали сквер
16:41
Телеканал "НАШ"
Телеканал "НАШ" могут лишить лицензии, а "Макси-ТВ" оштрафовали за язык вражды
16:39
UKRLIVE
Нацсовет проверит телеканал Шуфрича
16:37
Национальная сеть супермаркетов основала инициативу "Вакцинированный и безопасный для вас"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV