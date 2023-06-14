Весом как 8 "боингов": украинцы отправили более 1400 тонн помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
Новой почтой при финансировании БФ "Онуки" украинцы отправили пострадавших от подрыва россиянами Каховской ГЭС более 1400 тонн гуманитарной помощи
Об этом сообщает Благотворительный фонд "Онуки" .
"Друзья, вместе с вами мы собрали невероятное количество помощи для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Более 1400 тонн помощи, весом как 8 самолетов Boeing 747", - говорится в заявлении.
Сообщается, что такое количество помощи значительно превышает потребности эвакуированных и пострадавших в Херсонской области. Вчера волонтеры рассортировали и развезли более 29 тонн помощи по области.
Фонд отмечает, что в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции, обстрелов и ракетных атак нуждаются в помощи и жители других регионов, в частности Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Харьковская области.
"Мы не можем не реагировать на эти запросы, поэтому обратились к нашим коллегам по работе - украинским фондам, в которых мы уверены, чтобы они помогли распределить помощь в остальные регионы, где она так же необходима", - добавили в Внуки.
Украинцев просят пока не посылать больше гуманитарную помощь. В настоящее время прием помощи приостановлен, пока работники фонда и волонтеры не отсортируют и не распределят уже полученные гуманитарные грузы.
- Напомним, 7 июня Новая почта вместе с БФ "Онуки" запустила сбор и бесплатную доставку помощи для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.
- За 4 дня – 50 тыс. посылок: Новая почта приостановила прием помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. По подсчетам волонтеров, это примерно 200 кг помощи на одного нуждающегося человека. Сообщается, что оказанной помощи хватит на 3-6 месяцев в зависимости от потребностей населения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.82
Покупка 36.82Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное