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Весом как 8 "боингов": украинцы отправили более 1400 тонн помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

14 июня, 2023 среда
19:45
Общество

Новой почтой при финансировании БФ "Онуки" украинцы отправили пострадавших от подрыва россиянами Каховской ГЭС более 1400 тонн гуманитарной помощи

Об этом сообщает Благотворительный фонд "Онуки" .

"Друзья, вместе с вами мы собрали невероятное количество помощи для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Более 1400 тонн помощи, весом как 8 самолетов Boeing 747", - говорится в заявлении.

Сообщается, что такое количество помощи значительно превышает потребности эвакуированных и пострадавших в Херсонской области. Вчера волонтеры рассортировали и развезли более 29 тонн помощи по области.

Фонд отмечает, что в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции, обстрелов и ракетных атак нуждаются в помощи и жители других регионов, в частности Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Харьковская области.

"Мы не можем не реагировать на эти запросы, поэтому обратились к нашим коллегам по работе - украинским фондам, в которых мы уверены, чтобы они помогли распределить помощь в остальные регионы, где она так же необходима", - добавили в Внуки.

Украинцев просят пока не посылать больше гуманитарную помощь. В настоящее время прием помощи приостановлен, пока работники фонда и волонтеры не отсортируют и не распределят уже полученные гуманитарные грузы.

  • Напомним, 7 июня Новая почта вместе с БФ "Онуки" запустила сбор и бесплатную доставку помощи для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС.
  • За 4 дня – 50 тыс. посылок: Новая почта приостановила прием помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. По подсчетам волонтеров, это примерно 200 кг помощи на одного нуждающегося человека. Сообщается, что оказанной помощи хватит на 3-6 месяцев в зависимости от потребностей населения.
Херсонщина
помощь Украине
Каховская ГЭС
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