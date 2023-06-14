Об этом сообщает Благотворительный фонд "Онуки" .

"Друзья, вместе с вами мы собрали невероятное количество помощи для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС. Более 1400 тонн помощи, весом как 8 самолетов Boeing 747", - говорится в заявлении.

Сообщается, что такое количество помощи значительно превышает потребности эвакуированных и пострадавших в Херсонской области. Вчера волонтеры рассортировали и развезли более 29 тонн помощи по области.

Фонд отмечает, что в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции, обстрелов и ракетных атак нуждаются в помощи и жители других регионов, в частности Запорожская, Днепропетровская, Николаевская, Харьковская области.

"Мы не можем не реагировать на эти запросы, поэтому обратились к нашим коллегам по работе - украинским фондам, в которых мы уверены, чтобы они помогли распределить помощь в остальные регионы, где она так же необходима", - добавили в Внуки.

Украинцев просят пока не посылать больше гуманитарную помощь. В настоящее время прием помощи приостановлен, пока работники фонда и волонтеры не отсортируют и не распределят уже полученные гуманитарные грузы.