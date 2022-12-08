Весной Россию ждут события 1917 года, - экс-глава Донецкой ВГА Жебривский
Командир подразделения "Боевое Братство Украины", глава Донецкой областной военно-гражданской администрации 2015 -2018 гг. Павел Жебривский отметил, что Украина имеет поддержку всего цивилизованного мира
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Согласно данным Генштаба Украины потери врага достигают около 92 тыс. воинов РФ. Сюда нужно добавить почти 30 тыс. военных ЧВК и 6 тыс. солдат Росгвардии, и это не учитывая убитых мобилизованных так называемой ЛДНР. То есть, имеем где-то 130 тыс. человек. погибших оккупантов. Я проанализировал количество потерь СССР за время Афганской войны. За 10 лет было 15 тыс. погибших, и это привело к неприятию обществом этих жертв", - пояснил Жебривский.
Экс-глава Донецкой ВГА Жебривский также добавил, что потери и экономические санкции должны подвести Россию к событиям 1917 года.
"Я посчитал, и получилось, что порог терпения превышен уже в 170 раз. Сейчас я вижу уже 200 тыс. утилизированных оккупантов, и где-то 200 тыс. инвалидов, которые не смогут больше воевать. Эти потери плюс экономические санкции должны подтолкнуть Россию к России событий 1917 года. По моим подсчетам, это можно ожидать в марте - апреле следующего года", - подчеркнул Жебривский.
- Пресссекретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается "присоединять" новые территории Украины, однако хочет "освободить" уже аннексированные
- Президент РФ Владимир Путин готовит население к затяжной, изнурительной войне с Украиной, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.51
Покупка 39.51Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.79
- Актуальное
- Важное