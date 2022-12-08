Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Согласно данным Генштаба Украины потери врага достигают около 92 тыс. воинов РФ. Сюда нужно добавить почти 30 тыс. военных ЧВК и 6 тыс. солдат Росгвардии, и это не учитывая убитых мобилизованных так называемой ЛДНР. То есть, имеем где-то 130 тыс. человек. погибших оккупантов. Я проанализировал количество потерь СССР за время Афганской войны. За 10 лет было 15 тыс. погибших, и это привело к неприятию обществом этих жертв", - пояснил Жебривский.

Экс-глава Донецкой ВГА Жебривский также добавил, что потери и экономические санкции должны подвести Россию к событиям 1917 года.

"Я посчитал, и получилось, что порог терпения превышен уже в 170 раз. Сейчас я вижу уже 200 тыс. утилизированных оккупантов, и где-то 200 тыс. инвалидов, которые не смогут больше воевать. Эти потери плюс экономические санкции должны подтолкнуть Россию к России событий 1917 года. По моим подсчетам, это можно ожидать в марте - апреле следующего года", - подчеркнул Жебривский.

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