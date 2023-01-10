Весной Германия будет существенно больше запасов газа в хранилищах, чем в прошлом году, - аналитики

Об этом сообщило издание Spiegel .

В частности известно, что при нормальных температурах, к середине весны немецкие хранилища будут заполнены на 65%. Это существенно больше, чем на 2022 год, когда заполненность по состоянию на конец марта составила 26% и на конец апреля – 35%.

Также сообщается, что сейчас хранилища заполнены примерно на 91% - благодаря более низкому потреблению вследствие сознательной экономии, чему поспособствовала рекордно теплая зима, и дополнительному импорту, которым компенсировали российский газ.

Кроме того, известно, что аналитики считают, что Германии уже в любом случае не грозит дефицит газа до конца зимы, даже если будут периоды очень холодной погоды или другие ситуативные проблемы.

С 1 января 2023 г. Германия полностью отказалась от российской нефти. Раньше – от российского газа и угля. А 3 января в Германию природный газ доставили первую партию сжиженного газа из США.

6 января сообщалось, что министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек убежден, что Путин потерял газовый рычаг давления на Европу.

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