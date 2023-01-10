Весной Германия будет существенно больше запасов газа в хранилищах, чем в прошлом году, - аналитики
По прогнозам аналитиков отрасли, весной газовые хранилища Германии будут заполнены значительно больше, чем в конце зимы 2022 года
Об этом сообщило издание Spiegel .
В частности известно, что при нормальных температурах, к середине весны немецкие хранилища будут заполнены на 65%. Это существенно больше, чем на 2022 год, когда заполненность по состоянию на конец марта составила 26% и на конец апреля – 35%.
Также сообщается, что сейчас хранилища заполнены примерно на 91% - благодаря более низкому потреблению вследствие сознательной экономии, чему поспособствовала рекордно теплая зима, и дополнительному импорту, которым компенсировали российский газ.
Кроме того, известно, что аналитики считают, что Германии уже в любом случае не грозит дефицит газа до конца зимы, даже если будут периоды очень холодной погоды или другие ситуативные проблемы.
- С 1 января 2023 г. Германия полностью отказалась от российской нефти. Раньше – от российского газа и угля. А 3 января в Германию природный газ доставили первую партию сжиженного газа из США.
- 6 января сообщалось, что министр экономики и защиты климата Германии Роберт Габек убежден, что Путин потерял газовый рычаг давления на Европу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.04
Покупка 40.04Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.77Продажа 42.85
- Актуальное
- Важное