Весной будет кризис, ведь местные бюджеты и предприятия не переживут эту зиму, даже теплую, - Портников

Публицист заявил об этом в программе "Субботний политклуб" на Еспресо.TV.



"Если будет теплая зима, мы можем, так сказать, не попасть впросак. Будут проблемы, но не очень серьезные. Если зима будет холодная, будет энергетический кризис. Это всё все понимают прекрасно. Может, это не понимает глава правительства, но и он это поймет, Но самое главное не это. Самое главное, что, даже если мы пройдем этот кризис, цены уже изменились. Цены изменились, а зарплаты и доходы украинцев не изменились. Мы можем полагать, что в платежках все останется без существенных изменений до следующего сезона. Но упадут на дно местные бюджеты", - отметил Портников.



Журналист подчеркнул, что падение местных бюджетов означает крушение всех ремонтных работ, изменений коммуникации, транспортных развязок. То есть, о развитии украинских городов весной можно будет забыть, так как не будет денег.



"Я думаю, что в каждом городе 2/3 местного бюджета, если не больше, пойдет на субсидирование расходов на отопление. А пособий от центрального бюджета местным тоже не будет, ведь в этом центральном тоже нет денег.



В любом случае нас весной ожидает огромный инфраструктурный кризис. Поскольку промышленность будет оплачивать газ по рыночной цене, многие предприятия закроются, огромное количество людей потеряет работу. В то же время будут расти цены на все. Ведь это связано с газовыми ценами, которые платят предприятия", - отметил Виталий Портников.



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