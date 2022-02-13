Весна явно заигрывает с нами: Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода на День влюбленных
В понедельник, 14 февраля, в Украине ожидается сухая, теплая и солнечная погода
Об этом синоптик Еспресо.TV. Наталья Диденко сообщила в Facebook.
"14 февраля в Украине ожидается сухая погода, синее солнечное небо, порой красивые милые белые облака. Ветер будет с юго-запада, умеренный. Градусы разделятся, как наша публика по результатам национального отбора на Евровидение", - написала Диденко.
По ее словам, в ночь на понедельник будет преобладать мороз -3-7 градусов, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине -6-11 градусов.
А уже днем 14 февраля потеплеет до +3+7 градусов, а на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине будет свежее, 0+4 градуса.
"Киевлянам завтра можно бросить в сумку или автомобиль подзабытый атрибут - темные очки, потому что ожидается ясная солнечная погода. В ближайшую ночь поморозит до -3-5 градусов, день в столице будет благоприятным для расцветающих сердечками и букетиками, улиц - предполагается +4+6 градусов. Весна явно заигрывает с нами", - подытожила Наталья Диденко.
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