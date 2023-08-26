Победа на горизонте. 32-ю годовщину Украинской Независимости мы отметили с вдохновением и верой в нашу победу. Да еще есть сомнения, нас периодически провоцируют выяснять, кто прав. Еще пробивают кремлевскими ИПСО, запугивают ночными иранскими "мопедами", "калибрами", "искандерами" и громкоголосыми заявлениями из-за "поребрика" о том, что "мы еще не начинали" и "мобилизационный резерв в 3 миллиона". Но наша победа уже ощущается в воздухе.

Бунт Пригожина стал откровенной демонстрацией, что "король голый". А публичная казнь самого Пригожина доказала, что это уже старый, окончательно безумный "король лир", которого в ближайшее время ликвидируют свои же. Слишком он уже стал опасен и непрогнозируем даже в ближайшее окружение.

Однако нам нужно делать свою работу системно, уверенно, с верой, жестко следя за минимальными коррупционными проявлениями, без каких-либо уступок по фамилиям. Но при этом держать себя в балансе, избегать публичных истерик и уяснения отношений. Выбирать логику эффективности, а не поиск справедливости, как бы ни переполняла нас ярость.

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Держать строй и верить в нашу победу, приближая ее каждым действием, каждым словом, каждой мыслью. Если есть ресурс вращать на свою сторону и по поребрику, в западных странах, или даже на оккупированной территории. Каждый на своем уровне, по возможности, без лишнего надрыва.

Обращать:

- тех, кто в Z сообществе (хотя на 99,9% это выглядит тоталитарной сектой), сомневаться в своей воинственности;

- сомневающихся убеждать приобщаться к нашей победе;

- тем, кто уже на нашей стороне, оказывать ментальную поддержку.

Причем особый акцент делать на сомневающихся именно они ключевое ядро. И конечно радоваться каждому селебриту, кто с нами вместе против Путина.

Антипутинский фронт — это наш залог скорейшей победы. Именно это молчаливое сопротивление против войны до сих пор не позволило Путину запустить всеобщую мобилизацию.

Нет, она не станет ключевым аргументом, который помешает нашей победе. Но может нам стоить очень дорого. Ведь даже необученные, плохо экипированные и не мотивированные солдаты при большом количестве могут унести слишком много жизней наших солдат.

Поэтому для меня нет большой разницы, что будет с Россией: развалится она, возникнет на мировой карте Московия или нет. Для меня принципиально, чтобы у России на ближайшие 100 лет не было ни желания, ни возможности нападать на Украину. Чтобы произошло пророчество кремлевского "Лира". И "российский медведь был лишен и когтей, и икол, и не имел шансов кому-то угрожать в будущем".

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Мы можем стремиться к распаду враждебной имперской России или желать освобождения порабощенным народам России. Результат может быть одинаковым, и мотив увольнения, уверен, имеет больше шансов на осуществление.

Поэтому я лично буду счастлив, если Россия после Путина вернется на европейский путь и научится кайфовать от процветания и комфорта, а не от пещерных инстинктов чувства себя большим и значимым. Но это, конечно, после уплаты всех репараций и публичного осуждения своих военных преступников.

Казнь Пригожина...

А именно так я воспринимаю ракетную атаку российского ПВО, на бизнес-джет над собственной территорией, в 50 километрах от одной из путинских дач. Это уже не приговор. Это некролог путинской системе.

Думаю, что зиму 2023 года он еще переживет. Но выборы 2024 года станут его путинским эпилогом. Можно запугав, подкупив, зомбивав людей, отказаться от действия. Да, невозможно их из полуовощного состояния снова заставить быть ответственными.

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Поэтому вижу, что весна 2024 года станет последней путинской весной. А нашу 33-ю годовщину мы будем праздновать уже в ожидании нашей Великой победы, или уже праздновать вместе со всем прогрессивным миром капитуляцию путинского режима

Верю. Вера определяет способ действий. Конечно, у путинской России еще есть мобилизационный резерв тех, кто готов за него умереть и ядерное оружие, иранские шахеды и китайская молчаливая поддержка.

После пригожинской казни Путин из нерукоподатного окончательно превратился в бешеную собаку, с которой просто нет смысла иметь никакого дела. Его ликвидируют свои просто потому, что он стал для них более опасным.

Зигзаг истории. Публичная казнь Немцова запустила процесс предстоящего военного вторжения в Украину. Откровенная ликвидация Пригожина запустила окончательный процесс самоликвидации кремлевской России. В сомалийском режиме, даже такая полуфеодальная Россия существовать долго не сможет.

А сегодня мы приближаем нашу победу. Она уже на горизонте, и нам еще нужно ее официально зафиксировать. Держим строй и приближаем День нашей Победы.

33 годовщина – век Христа. То время, когда окончательно определяется путь и судьба. Я верю в процветание моей родной Украины. Слишком большая цена была за это уже заплачена и будет платиться каждый день до тех пор, пока "российский медведь не потеряет возможности посягать на имущество и территории своих соседей, и угрожать развитию прогрессивного мира". И чувствую, что начнется все в мае 2024 года, когда Путин подражает Жириновскому, окончательно "отправившись на концерт в Кобзон".

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Об авторе. Алексей Биловол, политический эксперт

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