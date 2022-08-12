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Весит килограмм и оснащен камерой: Молдова запустила в космос первый собственный спутник

12 августа, 2022 пятница
17:33
Мир

Сегодня, 12 августа, команда Международной космической станции вывела на орбиту первый молдовский спутник TUMnanoSAT

Об этом сообщает NewsMaker.

Сообщается, что этот спутник разработала исследовательская команда (UTM) и он является первым опытом Молдовы в освоении космоса.

Спутник TUMnanoSat весит всего чуть больше одного килограмма. Он оборудован камерой. Также спутник имеет свой бортовой компьютер. На его создание было потрачено около 10 млн леев (около 20 млн грн), из которых чуть более полутора миллионов было выделено правительством Молдовы из резервного фонда, а остальные средства предоставила японская программа KiboCUBE.

Справочно. В 2018 году исследовательская команда UTM подала заявку на участие в конкурсе KiboCUBE Project – программе сотрудничества Управления Организации Объединенных Наций по космическому пространству и Японского агентства аэрокосмических исследований. В ночь на 15 июля ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал и вывела на орбиту грузовой космический корабль Dragon 2. А на следующий день корабль Dragon 2 успешно стыковался с МКС, доставив туда молдовский спутник.

  • Напомним, 10 августа, SpaceX вывела на орбиту еще 52 спутника Starlink и приземлила ракету Falcon 9 на корабль в Атлантическом океане.

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