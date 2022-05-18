Вещества с разбомбленной Россией Азовстали могут убить всю флору и фауну Азовского моря и загрязнить Средиземное, - мэр Мариуполя

Об этом сообщает Мариупольский городской совет,

Бомбардировка Азовстали могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода.

"Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Дальше опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море", - говорит мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Бойченко отмечает необходимость немедленного допуска на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предупреждения экологической катастрофы мирового уровня.

По предыдущему сообщению мэра города, оккупанты создают в Мариуполе настоящее гетто, а попытки восстановить в городе водоснабжение могут повлечь за собой экологическую катастрофу.