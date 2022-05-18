Вещества с разбомбленной Россией Азовстали могут убить всю флору и фауну Азовского моря и загрязнить Средиземное, - мэр Мариуполя
Раствор сероводорода из разбомбленной Азовстали может полностью уничтожить Азовское море и вызвать экологическую катастрофу мирового уровня
Об этом сообщает Мариупольский городской совет,
Бомбардировка Азовстали могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода.
"Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Дальше опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море", - говорит мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Бойченко отмечает необходимость немедленного допуска на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предупреждения экологической катастрофы мирового уровня.
- По предыдущему сообщению мэра города, оккупанты создают в Мариуполе настоящее гетто, а попытки восстановить в городе водоснабжение могут повлечь за собой экологическую катастрофу.
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