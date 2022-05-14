Вещание отстраненных каналов должно быть доступно каждому украинцу, - нардеп Синютка

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".



"Все равно выяснится, кто тот человек в Украине, который с одной стороны открывает двери всем тем, кто еще вчера был "глашатаем московских интересов" и дает им эфиры, дает им возможности контролировать информационное пространство. С другой стороны, отстраняет проукраинские государственные каналы.Я убежден, что справедливость победит.Если кто-то думает, что он построит в Украине диктатуру, то он ошибается.Украина была и есть по своей сути демократическим Государством.Украинцы по-своему существу является демократической нацией.Я убежден, что эта история обязательно "Хотится, чтобы проукраинские каналы как можно скорее вернули вещание в цифровую сеть Т2. Чтобы вещание единства, вещание украинской победы было доступно каждому украинцу", - подчеркнул нардеп Синютка.

Подписать петицию и поддержать телеканалы можно по этой ссылке .



4 апреля Концерн РРТ выключил вещание "Эспрессо" в цифровой сети Т2

18 апреля на сайте Кабинета министров Украины зарегистрирована петиция , в которой украинцы требуют защитить свободу слова и вернуть в украинский цифровой эфир телеканалы "Эспрессо", "5 канал" и "Прямой"

Алексей Гончаренко, народный депутат Украины отмечает важность информационного фронта и призывает подписать петицию, чтобы вернуть телеканал "Эспрессо" в украинский цифровой эфир

Депутаты от "Евросолидарности" Николай Княжицкий, София Федина и Олег Синютка нашли в Ковеле концерн РРТ, который выключил из эфира Эспрессо, Прямой и 5 канал, и попросили немедленно включить каналы

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