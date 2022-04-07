Весенний призыв на срочную службу в 2022 году в Украине проводиться не будет, – Генштаб

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в 2022 году не будет проводиться весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные Силы и другие военные формирования", - говорится в сообщении.

В связи с военной агрессией РФ и с целью обеспечения обороны государства, поддержки боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований указом президента Украины от 24 февраля 2022 г. №69/2022 "Об общей мобилизации" в государстве объявлена общая мобилизация.

"При проведении в Украине общей мобилизации, комплектование вакантных должностей в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов. Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет", – добавляют в Генштабе.

В городах, полностью или частично захваченных российской армией, начинается принудительная мобилизация в вооруженные силы агрессора.

Также во временно оккупированном Крыму армия РФ наращивает темпы мобилизации местных жителей и не дает людям покинуть полуостров.