Все эти вопросы активно обсуждаются в СМИ и диапазон версий отличается от идей о повторении 2022 года к тезису о том, что "наступление уже идет" и ресурсов для усиления давления РФ нет.

Этот текст – попытка взглянуть на процессы, смоделировать возможные алгоритмы исходя из накопленных Российской Федерацией ресурсов и уже принятых управленческих решений. А также процессов в ключевых сферах экономики и процессов внутри общества страны-агрессора.

Проблемы с материалами и технологиями

Ключевыми проблемами для РФ в 2022 году стал "технологичный" и "ресурсный" голод. Нехватка ряда технологических товаров, невозможность их заменить доступными для приобретения аналогами или сделать самостоятельно, существенно ограничивает Россию в производстве современных, превосходящих по характеристикам военную технику и оружейные системы, находящиеся на вооружении Украины.

Ситуация усугубляется с постепенным насыщением ВСУ современными образцами западной техники. Однако говорить о полном технологическом преимуществе Украины пока не приходится. Этот момент может наступить только в конце 2023 – начале 2024 годов.

Читайте также: Украинская победа: как мы ее видим?

Среди ключевых проблем, с которыми столкнулась российская военная промышленность, можно выделить:

* Очень острый дефицит полупроводниковой продукции. Нехватка чипов ограничивает РФ в возможности производства современных электронных компонентов для авиации, ракетного вооружения, БПЛА, АСУ, средств РЭБ, систем связи и даже прицельных комплексов для бронетехники. Частично проблему пытались решить через "параллельный импорт", заказ готовых изделий (БПЛА, оптические системы) за границей и переход на использование микросхем гражданского образца. В среднесрочной перспективе (лето-осень 2023 г.) РФ может запустить (строительство идет) новые линии как минимум на трех крупных предприятиях и пытается получить контроль над компаниями белорусского ВПК. В частности, "Интеграл" и "Планар" (производители электронных систем и литографического оборудования).

* Металлургия – технологический процесс и отсутствие в достаточном количестве ряда компонентов для изготовления сплавов, требуемых при производстве вооружений и техники. Речь идет не только об авиации или современных образцах. К примеру, в конце 2022 года войска РФ испытывали дефицит стволов для артиллерии – промышленность была не способна выработать достаточное их количество с соблюдением требований качества. Краткосрочное решение – активное использование старой техники, находящейся на хранении как "донор". Среднесрочное (эффект наступит не раньше мая 2023 г.) – модернизация существующих предприятий.

Читайте также: В России ищут пути к миру без Путина

* Дефицит сырья. Самая острая проблема для российского ВПК – невозможность импортировать достаточное количество соединений титана (и руды), лития. Ее решение РФ связывает с интенсификацией отношений с африканскими государствами, имеющими соответствующие запасы и начинающими их промышленную добычу. Недавние поездки Лаврова в регион ограничились именно такими странами. Там же в основном работают (и усиливают свое присутствие) российские НДС.

Однако уже к сентябрю 2022 года стало очевидно несколько особенностей работы российского ВПК в условиях ограниченной ресурсной базы.

1. Замена части оборудования более простыми (или более старыми аналогами). Так, например, на танки Т-90М начали ставить старые советские прицелы ночного видения вместо современных, массовое производство которых на данном этапе невозможно. Или переход с импортных двигателей для БТР и ЛБМ на двигатели ЯМЗ.

2. Увеличение финансирования и поиск рабочих рук. Российский ВПК столкнулся с дефицитом квалифицированных работников, пытающихся преодолеть, рекрутируя кадры даже из дальних регионов, предлагая новым работникам высокие зарплаты и возможность получения жилья. На перспективу 2-3 лет должна работать программа восстановления профильного профтехобразования – бюджеты соответствующих учебных заведений выросли (2023 год) как минимум вдвое.

Читайте также: Почему мне кажется, что НАТО таки придется воевать

3. Поиск новых типов оружия, массовое производство которых невозможно наладить в России в краткосрочной перспективе. Параллельно отыскивая варианты локализации производства. Типичный, но пока единичный пример – БПЛА из Ирана.

4. Перенос ремонтной базы (и процессов модернизации) бронетехники, артиллерийского вооружения в регионы, которые находятся ближе к театру боевых действий. Так, например, Ростех и Уралвагонзавод начинают строительство дополнительных мощностей в Каменске-Шахтинском, сотрудничают с рядом предприятий Луганска, попытка оживить обанкротившийся АО "Спецремонт" (Брянск).

В результате уже к октябрю 2022 г. ключевые заводы оборонного комплекса РФ вышли на стабильную работу. Уралвагонзавод ежедневно отгружает около 10 новых и модернизированных единиц боевой техники (Т-90 и Т-72Б3). Связанные предприятия еще определили количество восстановленной (после хранения или после повреждений в бою). С декабря 2022 стабилизировался выпуск крылатых ракет (авиационных прежде всего) на уровне до 20-30 в неделю (о чем свидетельствует маркировка сбитых над Украиной).

Вырабатываемые образцы уступают характеристикам современному западному вооружению, однако последнее пока не является базовым для ВСУ. Если же смотреть на модернизированные советские образцы (в частности, модернизированные в Восточной Европе), стоящие на вооружении Украины, то в ряде направлений, к сожалению, можно говорить о преимуществе российской техники. Когда ситуация изменится (в свете поставок вооружений для Украины от западных партнеров), РФ рассчитывает на паритет сил за счет количественного преимущества в технике.

Читайте также: Россия потеряла субъектность в международной политике

Арифметика войны

Живая сила

Россия несет значительные потери на фронте. Число даже верифицированных поименно (по информации о похоронах в самой РФ) превышает потери СССР в Афганистане за все годы войны. По данным Генштаба Украины, погибли более 144 тысяч российских военнослужащих и участников милитарных формирований. Это при том, что численность группировки, атаковавшей Украину в феврале 2022 года, оценивается в 170-180 тысяч человек.

Приблизительно такая же численность группировки на фронте поддерживается Россией и сегодня. Но ее не хватает для активных наступательных действий по нескольким направлениям.

В то же время в РФ провели ряд мер по созданию ударных группировок для организации наступательных действий. Сначала следует оценить численность военнослужащих, которых Кремль может привлечь для своего наступления.

Общая группировка российских сил вдоль линии фронта по состоянию на октябрь оценивалась более чем в 300 тысяч человек. Не все из них были военнослужащими ВС РФ. В боях участвовали бойцы Росгвардии, возведены отряды ОМОН, отряды БАРС (24 мотострелковых и 3 танковых батальона), Армейские корпуса т.н. ЛДНР и СОУ (не только Вагнер).

Читайте также: Путин переориентирует россиян на длительную войну

Не считая того, было несколько решений, позволявших замещать утраты и создавать резервы для грядущего пришествия. В частности:

* Решение Путина об увеличении численности ВС РФ на 137 тысяч человек. Это позволило в августе-октябре активно проводить набор на контрактную службу. Процесс с меньшей интенсивностью продолжается и сейчас.

* Дополнительная (осенняя) мобилизация в ЛДНР, которая позволила привлечь в «армейские корпуса» до 20 тысяч человек.

* Рекрутинг заключенных, которых набирали преимущественно в ЧВК "Вагнер". Разрешил набрать до 40-45 тысяч человек осенью 2022 года.

* Формирование "добровольческих" батальонов на оккупированных территориях. Данный процесс успеха не имел и на сегодняшний день есть информация о 4 таких формированиях. То есть максимум 2 тысяч бойцов

* И, наконец, по сути мобилизация, проведенная в России.

Теоретически Россия может привлечь к наступательным действиям группировки максимальной численностью около 300-352 тысяч человек (часть бойцов остается в местах расположения по разным причинам). Эти данные дают разведки Украины и европейских стран.

Как ближайший доступный резерв, который ранее не использовали на фронте, можно указать солдат-срочников. Весной 2022 года на срочную службу призвали 134,5 тысяч человек. Осенью 120. В случае задержки демобилизации (или начала наступления к демобилизации призванных весной 2022 г.) суммарный доступный резерв подготовленных солдат составляет около 234 тысяч человек.

Читайте также: О последствиях Бахмута

Техника

В последние несколько месяцев РФ активно создавала запас боеприпасов и насыщала техникой новые и отведенные на доукомплектацию армейские части. Лидер ЧВК "Вагнер" не лжет, говоря о запасах боекомплекта и техники в тылу (который не передают его бойцам). Исходя из динамики производства новой техники, с октября 2022 по февраль 2023 в войска поступило не менее 900 новых (и модернизированных) танков, 800-900 бронетранспортеров и такого же количества артиллерийских систем. К этой цифре можно добавить восстановленную и снятую с хранения технику. Но она шла как на укомплектование новых частей, так и восполнение потерь на фронте.

При этом следует отметить, что с декабря 2022 г. РФ в большей степени использовала на фронте бойцов ЧВК, отряды БАРС и "народную милицию", т.н. ЛДНР. Кадровые части (с предоставленной им техникой) отводились от столкновения и в меньшей степени использовались в штурмовых операциях на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Следовательно, можно утверждать, что Россия нарастила запас техники, доступной для использования на фронте. В частности:

* из танков не менее 900 машин. То есть примерно с 700-750 довело число до 1600-1650

* из легкой бронированной техники (БТР, бронеавтомобили и т.п.) с 2000-2300 до примерно 3500-4000

* из артиллерийских систем и РСЗО — не менее чем вдвое

Скорее всего, создается и определенный запас крылатых ракет.

Эта оценка в целом совпадает с цифрами, публикуемыми со ссылкой на разведданные Украины или ее партнеров.

При этом, учитывая увеличение производства, Россия в отличие от весны 2022 года может обеспечить компенсацию ежедневных потерь в технике (приводим максимально возможные цифры):

* танки – от 10 единиц. Но такой темп невозможен при затягивании боевых действий, если РФ не решит проблему изготовления новых корпусов для Т-90. Запасы Т-72 для модернизации исчерпывающие, а с октября 2022 г. на Уралвагонзавод поступило лишь около 200 новых корпусов.

* ББМ – от 14-15 единиц всех типов

* артиллерийские системы - от 10 единиц ствольной артиллерии (сохраняются сложности с производством новых стволов)

* РСЗО – от 3-4 единиц.

В то же время нужно учитывать, что российский ВПК работает «с колес» и делать запасы снарядов больше, чем на три-четыре недели, интенсивных боев они не могут.

Управление

Кардинально изменилась система управления военной группировкой РФ в Украине. Кроме создания единого центра командования "СВО" – единого командования объединенной группировкой войск, была трансформирована вся вертикаль командования. Были созданы или усилены оперативные группировки:

* ОГ "Запад", в которую вошли бывшие ОГ "Брянск", "Курск", "Белгород" и "Запад"

* ОГ "Юг", в которое вошли бывшие ОГ "Луганск" и "Донецк"

* ОГ "Центр" (действует в районе Угледара)

* ОГ "Центр" и ОГ "Восток" действуют в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.

Следует отметить и формальное решение об усилении "Совместной группировки войск" в Беларуси. Но он сейчас не имеет ударного потенциала и выполняет функцию подготовки российских мобилизованных, которые отправляются позже на территорию РФ или оккупированную часть Украины.

Таким образом, из структуры управления можно предположить подготовку России к возможному новому расширению театра боевых действий.

Логика действий

Россия уже создала ударную группировку войск, в основном состоящую из кадровых частей, укомплектованных техникой и боеприпасами для ведения активных наступательных действий. Причем ввиду характера противостояния на линии фронта использование ее для лобных ударов на относительно небольшом участке выглядит нецелесообразным. Тем более что руководство российской группировки имеет неудачный опыт развития наступления из-за Изюма, штурмов Северодонецка и Бахмута. Система управления войсками также предусматривает более широкий театр боевых действий.

Размеры созданной группировки как минимум в 1,5 раза превышают размеры группировки, задействованной в феврале 2022 года. Но, учитывая развитие потенциала ВСУ, собранных Россией сил и ресурсов, недостаточно для организации ударов более чем в 2-3 направлениях.

Исходя из вышесказанного и приверженности российскому военному руководству (что в полной мере подтверждено историей боевых действий 2022 года) к "охватывающим ударам" логично предположить, что РФ попытается окружить (или создать угрозу окружения) достаточно большой группировке сил обороны Украины. Например, на территории Донецкой области.

Но варианты оцепления Славянская-Краматорская оказались безуспешными на предыдущих этапах. Выход группировки войск из Херсона сделал невозможным планирование продвижения по правому берегу Днепра. Соответственно, в таких условиях наиболее логично для РФ (с учетом накопленных ресурсов) снова попытаться действовать широкими охватывающими ударами. Но на более узких участках – одновременный удар на Киев, Чернигов, Сумы и Харьков маловероятен.

При этом, если учесть внешнеполитическую ситуацию, для российского руководства желательна масштабная операция, которая своими результатами компенсирует осенние провалы в Харьковской и Херсонской областях.

Поэтому наиболее вероятными направлениями можно считать сходящиеся с территории РФ через Харьковскую и Сумскую области и с территории Запорожской области вдоль Днепра. С возможной целью – Полтава или восток Полтавской области.

Удар в направлении Киева при нынешнем потенциале российской группировки маловероятен. Он будет возможен только при успехе первой фазы — то есть поражения (или окружения) украинской группировки войск в Донецкой области. При этом "вторая фаза" возможна лишь при дополнительной мобилизации в России, ведь даже использование 240-250 тысяч солдат-срочников сможет лишь компенсировать потери российской группировки в случае 3-5 недель ведения наступательных действий.

Время

Россия уже создала ударную группировку. Но климатические условия на Юге и Востоке Украины сделают затруднительными наступательные действия в период с конца марта по конец апреля.

Кроме того, по имеющейся в свободном доступе информации, Украина производит комплектацию и обучение не менее 10-12 новых бригад. Часть из которых будет вооружена западным, более современным оружием.

Следовательно, в РФ есть два вероятных срока нанесения удара.

1. Начало наступления не позднее 10-12 марта. В таком случае наиболее логичны попытки реализации описанной выше схемы охвата донецкого группировки сил обороны Украины. При этом для отвлекающих ударов вдоль уже существующей линии фронта будут использованы преимущественно остатки ЧВК и "народных милиций" т.н. ЛДНР. Это наступление может сопровождаться (точнее, сопровождаться) массированными ракетными ударами. Однако, в отличие от логики осени-зимы, изменится выбор приоритетных целей. В случае наступления в начале весны одним из таких приоритетов может снова стать железнодорожная инфраструктура.

2. Начало операции в мае-июне. В таком случае Россия не будет ограничена погодными условиями, но Украина в этот момент сформирует свой ударный кулак. Поэтому логично, что при работе по этому сценарию Кремль пойдет на еще одну волну мобилизации не позднее середины марта. А само наступление также будет сопровождаться ракетными атаками, но в этом случае, помимо приоритетных целей в виде железнодорожной инфраструктуры, можно ожидать попыток ударов по мостам через Днепр.

Источник

Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.