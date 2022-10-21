"Веселиться нечем, для грусти - сто причин": Wellboy представил новую песню
Украинский музыкант Wellboy представил новую песню "Стиль", чтобы подбодрить украинцев в непростое время
Об этом говорится в описании к видео, обнародованном на YouTube-канале артиста.
Как отмечает музыкант, новая композиция, в создании которой Антон Вельбой выступил и автором слов и музыки, и исполнителем – это призыв находить в себе силы работать, любить, петь, танцевать.
"Делать то, что зависит именно от нас", - подчеркивает артист.
Съемки клипа к песне прошли в Киеве за несколько дней до массированных ракетных ударов России по городу. В видео можно увидеть места, пострадавшие от обстрелов 10 октября: стеклянный мост, парк имени Шевченко и красный корпус Киевского национального университета им. Шевченко.
"В это непростое для Украины время мы хотим поддержать каждого украинца, подбодрить и напомнить о том, что жизнь продолжается", - говорится в описании к видео.
В песне Wellboy поет о любви и радости, несмотря на все беды и испытания, через которые проходят украинцы.
"Веселиться нечему, для грусти сто причин..." Но в то же время мы имеем тысячи причин для радости и улыбок. Мы, украинцы, несгибаемый народ. Давайте поможем друг другу не падать духом. Эта война обязательно кончится нашей победой! Слава Украине!", - подчеркнул артист.
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