Об этом говорится в описании к видео, обнародованном на YouTube-канале артиста.

Как отмечает музыкант, новая композиция, в создании которой Антон Вельбой выступил и автором слов и музыки, и исполнителем – это призыв находить в себе силы работать, любить, петь, танцевать.

"Делать то, что зависит именно от нас", - подчеркивает артист.

Съемки клипа к песне прошли в Киеве за несколько дней до массированных ракетных ударов России по городу. В видео можно увидеть места, пострадавшие от обстрелов 10 октября: стеклянный мост, парк имени Шевченко и красный корпус Киевского национального университета им. Шевченко.

"В это непростое для Украины время мы хотим поддержать каждого украинца, подбодрить и напомнить о том, что жизнь продолжается", - говорится в описании к видео.

В песне Wellboy поет о любви и радости, несмотря на все беды и испытания, через которые проходят украинцы.

"Веселиться нечему, для грусти сто причин..." Но в то же время мы имеем тысячи причин для радости и улыбок. Мы, украинцы, несгибаемый народ. Давайте поможем друг другу не падать духом. Эта война обязательно кончится нашей победой! Слава Украине!", - подчеркнул артист.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb