Весь участок фронта существенно активизировался, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что со вчера активизировались боевые действия со стороны Красногоровки, Опытного и Водяного
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"За сутки произошло 108 боестолкновений. Это свидетельствует о том, что весь участок фронта активизировался. Кстати, выросли и потери противника. Со вчера активизировались боевые действия со стороны Красногоровки, Опытного, Водяного. Враг пытался использовать наземные подразделения и авиацию. Оккупанты использовали классический. советское наступление, со значительным количеством личного состава. Продолжением этого является использование нашей артиллерии, что привело к количественным показателям потерь противника", - подчеркнул Згурец.
По словам эксперта, враг пытается как-то окружить Авдеевку.
"От Красногоровки до Опытного и Водяного где-то 10 км по прямой. Враг пытается давить по этим направлениям, чтобы каким-то образом обеспечить окружение Авдеевки. Врагу это не удается, но он будет продолжать такие мероприятия. Купянск, Сватово, Авдеевка, Марьинка , Роботино, Вербовое, весь участок фронта сейчас существенно активизировался. Наверное, враг пытается в эти дни, перед непогодой, максимально нажать на украинские войска, чтобы приостановить наше наступление на юге, или занять лучшие для себя рубежи. Видим активизацию по всему участку линии фронта" , - заметил Згурец.
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