Весь цивилизованный мир требует справедливости. Кулеба и Венедиктова встретились с прокурором МКС Ханом
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и генеральный прокурор Ирина Венедиктова провели переговоры с генеральным прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, который посещает Украину с визитом
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает Еспресо.TV.
"Мы используем все юридические инструменты, чтобы привлечь Россию и ее граждан, совершающих военные преступления и преступления против человечности, к ответственности. Мы в этом не одни - весь цивилизованный мир требует справедливости. По инициативе Украины, 41 государство-участник Римского статута обратилось в Международный уголовный суд, чтобы он начал уголовное расследование", - сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.
Основной темой переговоров стало расследование Международным уголовным судом тяжких международных преступлений россиян на территории Украины.
"Каждый российский преступник понесет ответственность за каждую потерянную украинскую жизнь", - отмечается в сообщении.
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