Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает Еспресо.TV.



"Мы используем все юридические инструменты, чтобы привлечь Россию и ее граждан, совершающих военные преступления и преступления против человечности, к ответственности. Мы в этом не одни - весь цивилизованный мир требует справедливости. По инициативе Украины, 41 государство-участник Римского статута обратилось в Международный уголовный суд, чтобы он начал уголовное расследование", - сказал глава внешнеполитического ведомства Украины.



Основной темой переговоров стало расследование Международным уголовным судом тяжких международных преступлений россиян на территории Украины.



"Каждый российский преступник понесет ответственность за каждую потерянную украинскую жизнь", - отмечается в сообщении.

Напомним, российские оккупанты "Градом" обстреляли колонну гражданских, эвакуировавшихся из Мариуполя.

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